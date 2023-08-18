Общество 18.08.2023 в 11:02

Трех военных из Улан-Удэ наградили орденами Мужества

Двое военнослужащих получили эту награду посмертно
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Текст: Константин Воронов
Трех военных из Улан-Удэ наградили орденами Мужества
17 августа в здании администрации Советского района Улан-Удэ участнику специальной военной операции Владиславу И. вручили Орден Мужества. Военнослужащий получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Также Ордена Мужества посмертно вручили семьям погибших бойцов Александра Ушакова и Дениса Акулова. Память погибших почтили минутой молчания, сообщили в районной администрации.

- Наши земляки с честью и доблестью выполняют задачи спецоперации. Сегодня в нашем зале один из героев – Владислав. Мы все говорим вам и в вашем лице всем ребятам - спасибо за вашу ратную службу, за мужество и самоотверженность! Также мы вспоминаем и склоняем головы в память о погибших героях – Александре Ушакове и Денисе Акулове. Они исполнили свой воинский долг до конца, проявив мужество и героизм. Спасибо вам, родители, что воспитали таких героев, не пожалевших жизни, ради мира! Низкий вам поклон! – сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Олег Светозаров.

В мероприятии приняли участие представители военных комиссариатов Железнодорожного и Советского районов, общественной организации «Боевое братство» и фонда «Защитники Отечества».

Александр Ушаков родился в 1987 году в селе Журавлево Читинской области. После окончания школы в 2005 году был призван в ряды Российской Армии, срочную службу проходил в Приморском крае. В 2009 году создал семью. Жил и трудился в Улан-Удэ. Александр погиб 7 февраля 2023 года в ходе проведения СВО.

Денис Акулов родился в 1985 году в Улан-Удэ, здесь же окончил профессиональное училище №25. Отслужив в ракетных войсках Российской Армии, вернулся на родину, организовал собственное дело. Погиб 7 февраля 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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