Трех военных из Улан-Удэ наградили орденами Мужества

17 августа в здании администрации Советского района Улан-Удэ участнику специальной военной операции Владиславу И. вручили Орден Мужества. Военнослужащий получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Также Ордена Мужества посмертно вручили семьям погибших бойцов Александра Ушакова и Дениса Акулова. Память погибших почтили минутой молчания, сообщили в районной администрации.- Наши земляки с честью и доблестью выполняют задачи спецоперации. Сегодня в нашем зале один из героев – Владислав. Мы все говорим вам и в вашем лице всем ребятам - спасибо за вашу ратную службу, за мужество и самоотверженность! Также мы вспоминаем и склоняем головы в память о погибших героях – Александре Ушакове и Денисе Акулове. Они исполнили свой воинский долг до конца, проявив мужество и героизм. Спасибо вам, родители, что воспитали таких героев, не пожалевших жизни, ради мира! Низкий вам поклон! – сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Олег Светозаров.В мероприятии приняли участие представители военных комиссариатов Железнодорожного и Советского районов, общественной организации «Боевое братство» и фонда «Защитники Отечества».Александр Ушаков родился в 1987 году в селе Журавлево Читинской области. После окончания школы в 2005 году был призван в ряды Российской Армии, срочную службу проходил в Приморском крае. В 2009 году создал семью. Жил и трудился в Улан-Удэ. Александр погиб 7 февраля 2023 года в ходе проведения СВО.Денис Акулов родился в 1985 году в Улан-Удэ, здесь же окончил профессиональное училище №25. Отслужив в ракетных войсках Российской Армии, вернулся на родину, организовал собственное дело. Погиб 7 февраля 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.Фото: мэрия Улан-Удэ