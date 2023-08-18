М-Видео и Эльдорадо зафиксировали цены на 30 категорий техники и электроники

Группа М.Видео-Эльдорадо с 17 августа зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования, сообщает Федеральная антимонопольная служба.Программа будет действовать в более чем 370 российских городах присутствия сетей в течение двух месяцев с возможностью продления. Ее условия распространяются на покупки, как в розничных магазинах, так и в онлайне.В перечень товаров, на которые зафиксированы цены, вошли ноутбуки, сетевое оборудование, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, а также техника для приготовления и хранения еды, товары для дома и заботы о себе, климатическая техника.Действия группы призваны поддержать инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Служба проконтролирует соблюдение принятых торговыми сетями добровольных обязательств.Напомним, в марте 2022 года группа М.Видео-Эльдорадо уже фиксировала розничные цены на уровне февраля того же года примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях.Фото: unsplash.com