Рослесхоз: пик летнего пожароопасного сезона в России пройден

В России, согласно наблюдениям Рослесхоза, отмечается тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний лесов и площадей, пройденных огнем, сообщает минприроды РФ.«Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Мы фиксируем устойчивый тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний и площадей, пройденных огнем. С начала года и на сегодня в лесах страны возникло около 10 тыс возгораний, огнём пройдено около 3,9 млн гектаров. Цифра немалая, но она ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза, учитывая также и то, что зоны контроля существенно сокращены с около 600 до 400 млн гектаров, то есть охрана лесов от огня увеличена более чем на 200 млн гектаров. Лесные пожары ликвидируются на крайне удаленных территориях, в частности, в Якутии и Хабаровском крае», - сказал глава Рослесхоза Иван Советников.Лесопожарный сезон 2023 года начался на три недели раньше обычного. Также борьба с огнем осложнялась крайне неблагоприятными погодными условиями – высокие температуры, сильный ветер, повышенная активность сухих гроз, отсутствие осадков. Большая часть всех возгораний пришлась на труднодоступную местность, на которой ликвидация огня возможна лишь вручную.Сегодня лесопожарная обстановка в Якутии - в самом горимом регионе страны - стабилизирована. Лесопожарная группировка Якутии насчитывает более 1,3 тыс человек, включая свыше 800 бойцов «лесного спецназа» и региональных лесопожарных формирований.«Пока рано подводить итоги лесопожарного сезона, но уже сегодня мы видим, как изменяется климат и последствия этого по всему миру: лесные пожары в Канаде, дым от которых добрался до Нью-Йорка, страшная трагедия на Гавайях, унесшая жизни людей, сложная обстановка с огнем в лесах Турции. Лесные пожарные предпринимают все возможное, защищая не только природу, но и жизни и имущество людей, сдерживая огонь. Безусловно, пожароопасный сезон еще не завершен, необходимо сосредоточиться на тушении действующих возгораний, оперативном обнаружении и ликвидации новых, региональным властям следует оставаться в режиме повышенной готовности», - подчеркнул Иван Советников.Фото: РАЛХ