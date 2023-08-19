У жителей Сотниково земля уходит из-под ног

Пригородное село Сотниково все ближе к большой воде. От некоторых домов на набережной до вод Селенги осталось не более пяти метров. Местные жители говорят, что берег обваливается целыми метрами.В редакцию «Номер один» обратилась жительница села Сотниково Лариса Гусева. Три года назад мы уже беседовали с ней – тогда, как и сейчас, женщина сетовала на бездействие властей и опасалась, что улицу, где она живет, может затопить.- Еще пять лет назад здесь была просто небольшая протока, - говорит Лариса, показывая на реку и остров, который она огибает с обеих сторон. – Туда, на этот остров, я ходила отдыхать со своей собачкой. Было совсем неглубоко, спокойно проходила. Берег находился на 20 метров дальше, чем сейчас. Я даже представить не могла, что когда-то здесь обвалится берег и мы останемся у кромки воды. Сейчас вода снова прибыла, берег рушится. В этом году береговая полоса стала меньше метра на полтора. А что будет, когда вода поднимется еще? Мы останемся без берега вообще, - боится женщина.Лариса показывает сигнальный столбик, который к тому же служит еще и информационным щитом, который оповещает о том, что купание здесь запрещено. По словам Ларисы, столб за последние годы переносили уже раза четыре, иначе он бы давно уже был в воде.Лариса Гусева живет на улице Галтайской. Ее дом стоит хоть и не у кромки воды, но, тем не менее, находится в затопляемой зоне.- В 2021 году мы сидели на чемоданах, всю мебель я вынесла из дома. Было очень страшно. Если бы я знала, что берег будет так обваливаться, ни за что бы дом здесь не купила. Берег тогда был высокий, метров пять, вода мелкая, здесь просто ручей бежал, - говорит женщина, еще раз для убедительности показывая на реку. Глядя на быстрое течение полноводной Селенги, огибающей островок, трудно поверить, что когда-то это был просто ручей.Жительница Сотниково говорит, что спасти людей могла бы насыпь из бута – камень бы предотвратил дальнейшее разрушение береговой линии. Такие насыпи в Сотниково уже есть. Берегоукрепительные работы в поселке начали проводить в 2019 году, продолжили в 2020-м. Тогда укрепили два участка береговой линии, это обезопасило местных жителей от обвала грунта. В 2021 году укрепили еще 387 метров.В местности, где проживает Лариса, берегоукрепление не проводилось, в отличие от соседних – власти сделали отсыпку и с правой, и с левой сторон от улицы Нарынской до Нефритовой.- Благодаря укреплению берег там больше не размывает, зато страдаем мы. Если бы нам сделали укрепление, то береговая линия была бы на месте и нам не было бы так страшно, что вода все ближе и ближе, - говорит женщина.По словам Ларисы, необходимо укрепить всего около 800 метров – соединить укрепления в двух ДНТ.- Чиновники делать ничего не хотят, говорят, что тут длина шесть километров и таких денег нет. Но разве тут шесть километров? – возмущается жительница Сотниково.На наших глазах в воду упал очередной пласт земли – песок очень податлив и разрушается быстро. Лариса Гусева говорит, что вода забирает кусочки суши каждый день.- В огороде пропадают кусты, деревья. Корни деревьев постоянно в воде, подгнивают и растения гибнут. Дома вся мебель стоит на чурках, мы снова в ожидании беды. До выхода воды на пойму осталось примерно полметра, - рассказывает местная жительница.В 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково. Надзорное ведомство удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Прокуратура просила признать незаконным бездействие Минприроды Бурятии и Федерального агентства водных ресурсов.Представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения берега, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.Надзорному ведомству в итоге не удалось повлиять на скорейшее строительство дамбы или какого-либо иного укрепления берега.Однако в 2022 году начались проектно-изыскательские работы по инженерной защите Сотниково от затопления, подтопления, разрушения берегов Селенги.В Управлении капитального строительства «Номер один» сообщили, что проект на строительство дамбы разработан, сейчас документация готовится для передачи на госэкспертизу.Экспертиза проекта в среднем занимает полгода. После этого специалисты выдадут замечания, которые разработчик должен будет устранить. Затем готовый проект передадут Минприроды Бурятии.На само строительство надеются получить деньги из федерального бюджета. Для этого, в свою очередь, необходимо втиснуть проект в какую-либо госпрограмму.Учитывая все вышеперечисленное, трудно сказать, когда сотниковцам ждать старта строительства. Ведь сейчас приоритет отдан строительству дамбы в Улан-Удэ. В мае в столице Бурятии как раз завершился первый этап реконструкции дамбы в районе очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Обновлено 1,3 километра дамбы.Второй этап - центральная часть Улан-Удэ. В центре города продолжается реконструкция более трех километров дамбы - на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Выполнить все работы строители планируют к октябрю этого года.На этом берегоукрепление в границах Улан-Удэ не закончится. В планах еще три этапа, два из которых подразумевают укрепление берега реки Уды.Так что пока сотниковцам о дамбе остается только мечтать и надеяться, что прибрежные улицы не уйдут под воду. Ситуация в селе продолжает ухудшаться.Фото: «Номер один»