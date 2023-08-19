Общество 19.08.2023 в 07:00
У жителей Сотниково земля уходит из-под ног
Река с угрожающей скоростью поглощает берег поселка
Текст: Лариса Ситник
Пригородное село Сотниково все ближе к большой воде. От некоторых домов на набережной до вод Селенги осталось не более пяти метров. Местные жители говорят, что берег обваливается целыми метрами.
Берег ушел на 20 метров
В редакцию «Номер один» обратилась жительница села Сотниково Лариса Гусева. Три года назад мы уже беседовали с ней – тогда, как и сейчас, женщина сетовала на бездействие властей и опасалась, что улицу, где она живет, может затопить.
- Еще пять лет назад здесь была просто небольшая протока, - говорит Лариса, показывая на реку и остров, который она огибает с обеих сторон. – Туда, на этот остров, я ходила отдыхать со своей собачкой. Было совсем неглубоко, спокойно проходила. Берег находился на 20 метров дальше, чем сейчас. Я даже представить не могла, что когда-то здесь обвалится берег и мы останемся у кромки воды. Сейчас вода снова прибыла, берег рушится. В этом году береговая полоса стала меньше метра на полтора. А что будет, когда вода поднимется еще? Мы останемся без берега вообще, - боится женщина.
Лариса показывает сигнальный столбик, который к тому же служит еще и информационным щитом, который оповещает о том, что купание здесь запрещено. По словам Ларисы, столб за последние годы переносили уже раза четыре, иначе он бы давно уже был в воде.
Лариса Гусева живет на улице Галтайской. Ее дом стоит хоть и не у кромки воды, но, тем не менее, находится в затопляемой зоне.
- В 2021 году мы сидели на чемоданах, всю мебель я вынесла из дома. Было очень страшно. Если бы я знала, что берег будет так обваливаться, ни за что бы дом здесь не купила. Берег тогда был высокий, метров пять, вода мелкая, здесь просто ручей бежал, - говорит женщина, еще раз для убедительности показывая на реку. Глядя на быстрое течение полноводной Селенги, огибающей островок, трудно поверить, что когда-то это был просто ручей.
Укрепить 800 метров
Жительница Сотниково говорит, что спасти людей могла бы насыпь из бута – камень бы предотвратил дальнейшее разрушение береговой линии. Такие насыпи в Сотниково уже есть. Берегоукрепительные работы в поселке начали проводить в 2019 году, продолжили в 2020-м. Тогда укрепили два участка береговой линии, это обезопасило местных жителей от обвала грунта. В 2021 году укрепили еще 387 метров.
В местности, где проживает Лариса, берегоукрепление не проводилось, в отличие от соседних – власти сделали отсыпку и с правой, и с левой сторон от улицы Нарынской до Нефритовой.
- Благодаря укреплению берег там больше не размывает, зато страдаем мы. Если бы нам сделали укрепление, то береговая линия была бы на месте и нам не было бы так страшно, что вода все ближе и ближе, - говорит женщина.
По словам Ларисы, необходимо укрепить всего около 800 метров – соединить укрепления в двух ДНТ.
- Чиновники делать ничего не хотят, говорят, что тут длина шесть километров и таких денег нет. Но разве тут шесть километров? – возмущается жительница Сотниково.
На наших глазах в воду упал очередной пласт земли – песок очень податлив и разрушается быстро. Лариса Гусева говорит, что вода забирает кусочки суши каждый день.
- В огороде пропадают кусты, деревья. Корни деревьев постоянно в воде, подгнивают и растения гибнут. Дома вся мебель стоит на чурках, мы снова в ожидании беды. До выхода воды на пойму осталось примерно полметра, - рассказывает местная жительница.
Дамба через суд
В 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково. Надзорное ведомство удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Прокуратура просила признать незаконным бездействие Минприроды Бурятии и Федерального агентства водных ресурсов.
Представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения берега, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.
Надзорному ведомству в итоге не удалось повлиять на скорейшее строительство дамбы или какого-либо иного укрепления берега.
Однако в 2022 году начались проектно-изыскательские работы по инженерной защите Сотниково от затопления, подтопления, разрушения берегов Селенги.
В Управлении капитального строительства «Номер один» сообщили, что проект на строительство дамбы разработан, сейчас документация готовится для передачи на госэкспертизу.
Экспертиза проекта в среднем занимает полгода. После этого специалисты выдадут замечания, которые разработчик должен будет устранить. Затем готовый проект передадут Минприроды Бурятии.
На само строительство надеются получить деньги из федерального бюджета. Для этого, в свою очередь, необходимо втиснуть проект в какую-либо госпрограмму.
Учитывая все вышеперечисленное, трудно сказать, когда сотниковцам ждать старта строительства. Ведь сейчас приоритет отдан строительству дамбы в Улан-Удэ. В мае в столице Бурятии как раз завершился первый этап реконструкции дамбы в районе очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Обновлено 1,3 километра дамбы.
Второй этап - центральная часть Улан-Удэ. В центре города продолжается реконструкция более трех километров дамбы - на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Выполнить все работы строители планируют к октябрю этого года.
На этом берегоукрепление в границах Улан-Удэ не закончится. В планах еще три этапа, два из которых подразумевают укрепление берега реки Уды.
Так что пока сотниковцам о дамбе остается только мечтать и надеяться, что прибрежные улицы не уйдут под воду. Ситуация в селе продолжает ухудшаться.
Фото: «Номер один»
Берег ушел на 20 метров
В редакцию «Номер один» обратилась жительница села Сотниково Лариса Гусева. Три года назад мы уже беседовали с ней – тогда, как и сейчас, женщина сетовала на бездействие властей и опасалась, что улицу, где она живет, может затопить.
- Еще пять лет назад здесь была просто небольшая протока, - говорит Лариса, показывая на реку и остров, который она огибает с обеих сторон. – Туда, на этот остров, я ходила отдыхать со своей собачкой. Было совсем неглубоко, спокойно проходила. Берег находился на 20 метров дальше, чем сейчас. Я даже представить не могла, что когда-то здесь обвалится берег и мы останемся у кромки воды. Сейчас вода снова прибыла, берег рушится. В этом году береговая полоса стала меньше метра на полтора. А что будет, когда вода поднимется еще? Мы останемся без берега вообще, - боится женщина.
Лариса показывает сигнальный столбик, который к тому же служит еще и информационным щитом, который оповещает о том, что купание здесь запрещено. По словам Ларисы, столб за последние годы переносили уже раза четыре, иначе он бы давно уже был в воде.
Лариса Гусева живет на улице Галтайской. Ее дом стоит хоть и не у кромки воды, но, тем не менее, находится в затопляемой зоне.
- В 2021 году мы сидели на чемоданах, всю мебель я вынесла из дома. Было очень страшно. Если бы я знала, что берег будет так обваливаться, ни за что бы дом здесь не купила. Берег тогда был высокий, метров пять, вода мелкая, здесь просто ручей бежал, - говорит женщина, еще раз для убедительности показывая на реку. Глядя на быстрое течение полноводной Селенги, огибающей островок, трудно поверить, что когда-то это был просто ручей.
Укрепить 800 метров
Жительница Сотниково говорит, что спасти людей могла бы насыпь из бута – камень бы предотвратил дальнейшее разрушение береговой линии. Такие насыпи в Сотниково уже есть. Берегоукрепительные работы в поселке начали проводить в 2019 году, продолжили в 2020-м. Тогда укрепили два участка береговой линии, это обезопасило местных жителей от обвала грунта. В 2021 году укрепили еще 387 метров.
В местности, где проживает Лариса, берегоукрепление не проводилось, в отличие от соседних – власти сделали отсыпку и с правой, и с левой сторон от улицы Нарынской до Нефритовой.
- Благодаря укреплению берег там больше не размывает, зато страдаем мы. Если бы нам сделали укрепление, то береговая линия была бы на месте и нам не было бы так страшно, что вода все ближе и ближе, - говорит женщина.
По словам Ларисы, необходимо укрепить всего около 800 метров – соединить укрепления в двух ДНТ.
- Чиновники делать ничего не хотят, говорят, что тут длина шесть километров и таких денег нет. Но разве тут шесть километров? – возмущается жительница Сотниково.
На наших глазах в воду упал очередной пласт земли – песок очень податлив и разрушается быстро. Лариса Гусева говорит, что вода забирает кусочки суши каждый день.
- В огороде пропадают кусты, деревья. Корни деревьев постоянно в воде, подгнивают и растения гибнут. Дома вся мебель стоит на чурках, мы снова в ожидании беды. До выхода воды на пойму осталось примерно полметра, - рассказывает местная жительница.
Дамба через суд
В 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково. Надзорное ведомство удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Прокуратура просила признать незаконным бездействие Минприроды Бурятии и Федерального агентства водных ресурсов.
Представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения берега, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.
Надзорному ведомству в итоге не удалось повлиять на скорейшее строительство дамбы или какого-либо иного укрепления берега.
Однако в 2022 году начались проектно-изыскательские работы по инженерной защите Сотниково от затопления, подтопления, разрушения берегов Селенги.
В Управлении капитального строительства «Номер один» сообщили, что проект на строительство дамбы разработан, сейчас документация готовится для передачи на госэкспертизу.
Экспертиза проекта в среднем занимает полгода. После этого специалисты выдадут замечания, которые разработчик должен будет устранить. Затем готовый проект передадут Минприроды Бурятии.
На само строительство надеются получить деньги из федерального бюджета. Для этого, в свою очередь, необходимо втиснуть проект в какую-либо госпрограмму.
Учитывая все вышеперечисленное, трудно сказать, когда сотниковцам ждать старта строительства. Ведь сейчас приоритет отдан строительству дамбы в Улан-Удэ. В мае в столице Бурятии как раз завершился первый этап реконструкции дамбы в районе очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Обновлено 1,3 километра дамбы.
Второй этап - центральная часть Улан-Удэ. В центре города продолжается реконструкция более трех километров дамбы - на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Выполнить все работы строители планируют к октябрю этого года.
На этом берегоукрепление в границах Улан-Удэ не закончится. В планах еще три этапа, два из которых подразумевают укрепление берега реки Уды.
Так что пока сотниковцам о дамбе остается только мечтать и надеяться, что прибрежные улицы не уйдут под воду. Ситуация в селе продолжает ухудшаться.
Фото: «Номер один»
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