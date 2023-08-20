Минприроды Бурятии признало «нефтяной» проигрыш

На прошлой неделе, 11 августа, вступило в силу решение Арбитражного суда Бурятии по спору, который рассматривался три года 11 месяцев 25 дней. Спор связан с ликвидацией нефтяной линзы в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод.Подрядчик, который несколько лет по госконтракту с министерством откачивал подпочвенное скопление нефтепродуктов, существующее там с советских времен, посчитал, что ведомство ему не доплатило более 6 млн рублей. Началась тяжба. Отбиваясь от иска, минприроды подало встречный иск на около 160 млн рублей. Посчитало, что контракт в целом исполнен подрядчиком с нарушениями требований к объему и срокам работ.Иск подрядчика был удовлетворен, а иск министерства нет.- Минприроды Республики Бурятия не планирует оспаривать решение суда, - сообщил «Номер один» незадолго до истечения срока подачи апелляционной жалобы Алексей Гусляков, заместитель министра природных ресурсов - председатель комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.Ликвидировать стеклозаводскую нефтяную линзу, как известно, не удалось. Мониторинг, проведенный подрядчиком, показал, что в то место, откуда он откачивал нефтепродукты, натекают новые партии нефтезагрязнения (в том числе не советского, а сегодняшнего происхождения).Сейчас в микрорайоне Стеклозавод сложилась ситуация, когда откачка прекратилась, а натекание новых партий продолжается. Линза опасна тем, что из нее нефтепродукты попадают в воды Селенги. Так что нынешний омулевый нерестовый сезон в этой реке, притоке Байкала, пройдет на фоне ухудшающейся картины по вытеканию нефтепродуктов.Микрорайон с учетом целого ряда объектов, которые в нем расположены, обладает не очень радостным имиджем.А сегодня, как всем известно, в дополнение к ним власти Улан-Удэ предложили там большой участок земли УФСИН для возможного строительства крупного учреждения на 20 млрд рублей, которое совместит в себе исправительную колонию и СИЗО. Если участок подойдет по санитарным нормам, то учреждение, вероятно, построят.Для улучшения имиджа этого околотка там надо бы быстрее рекультивировать огромную, давно закрытую городскую свалку и окончательно разобраться с нефтяной линзой. В настоящее время минприроды республики хочет начать свою «нефтяную работу» фактически по новому кругу. И на это будут запрашиваться бюджетные средства.По словам Алексея Гуслякова, необходимо провести инженерные изыскания, разработать проект ликвидации, проект рекультивации земель.- По итогам разработки указанной документации будут определены технологические решения по ликвидации нефтяной линзы, ее параметры, объем работ, сроки их выполнения и размер необходимого финансирования, - сказал заместитель министра.Подрядчик, который откачивал нефтезагрязнение по госконтракту, высказывал мнение, что приток нефтепродуктов продолжается с территорий, находящихся в частной собственности - зон бывших заводов.- Необходимость осуществления работ на территориях, находящихся в частной собственности, будет оцениваться на основании первичных результатов инженерных изысканий, - пояснил представитель минприроды «Номер один».Круговорот дел вокруг стеклозаводской линзы почему-то начинает нам напоминать «собачью карусель», которая много лет существовала в Улан-Удэ, активно «пожирая» миллионы рублей бюджетных денег.Суть «собачьей карусели» заключалась в том, что из бюджета выделяли некую сумму на отлов бродячих собак. Но сумма была такой, что не позволяла фирмам-подрядчикам одномоментно (или за пару лет) подорвать бродячую популяцию.Собак отлавливали в рамках недостаточного финансирования и прекращали – отлавливать бесплатно подрядчики не хотели. А оставшиеся размножались и компенсировали число тех, что были отловлены. Популяция даже могла расти, ведь армию бродячих пополняли не только родившиеся на улицах, но также собаки, выброшенные владельцами (в Улан-Удэ и прилегающих деревнях сопредельных сельских районов Бурятии).И на отлов бродячих собак в Улан-Удэ опять выделяли деньги из бюджета. Недостаточные деньги. Годами крутилась многомиллионная «собачья карусель». А что здесь? Неужели дать денег и откачивать, а когда нефтепродукты натекут опять, вновь дать денег и снова откачивать?Сегодня преждевременно говорить, что «нефтяная карусель» запущена. Минприроды Бурятии хочет все же определить источники поступления нефтепродуктов. Если под землю не будут просачиваться современные нефтепродукты, то советские «запасы» в линзе не вечны. Подозрение, что на стеклозаводских просторах нефтепродукты утекают поныне, наполняя линзу, имеет даже чисто логическое объяснение.С момента развала СССР в 1991 году прошло практически 32 года. Если бы в линзу не было новых поступлений, за эти десятилетия советские «запасы» там уже полностью вытекли бы в Селенгу. Подземное скопление истощилось бы и сошло на нет. Однако такого не произошло.В 2023 году минприроды республики планирует выполнить важное мероприятие по линзе - окончательно выявить территорию загрязнения (в том числе намечено проведение инженерных изысканий).- В настоящее время ведется подготовка к осуществлению закупочных процедур по указанному мероприятию, - сообщил Алексей Гусляков.Техническим заданием здесь предусмотрено проведение работ по определению источников поступления нефтепродуктов. По итогам конкурса определят тех, кто будет отвечать за ликвидацию этого объекта накопленного вреда окружающей среде. Остается надеяться, что на Стеклозаводе наконец то удастся установить, откуда под землю текут ручейки нефтепродуктов. И положить им конец, не превращая откачку линзы в «карусель», поглощающую бюджетные средства.Вот только что будет, если источники нефтезагрязнения не смогут установить? Не хотелось бы, чтобы стало как в названии фильма про агента 007: «Завтра не умрет никогда» (то есть линза не умрет никогда).А если исследование подтвердит, что часть линзы находится на частных землях? Наложат ли на частников обязанность откачать нефтепродукты в зоне их ответственности?Положение вокруг нефтяной линзы становится интригующим.Фото: «Номер один»