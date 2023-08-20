Жители Гусиноозерска боятся уйти под землю

Шахта «Гусиноозерская» закрылась в 2003 году. Но после горных работ, которые там проводились, жить в домах, расположенных рядом с шахтой, стало невозможно. Их владельцев включили в список на приобретение нового жилья. Но люди до сих пор не получили нормальные квартиры.Прежде чем рассказывать о проблеме, вспомним историю Гусиноозерска. Город возник в 1938 году как лагерь ГУЛАГ НКВД СССР. Бесплатная рабочая сила была нужна для добычи бурого угля, месторождение которого находилось на берегу Гусиного озера.Изначально на шахтах трудились заключенные Букачачского исправительно-трудового лагеря, управление которого находилось в поселке Букачача в Читинской области. В 1940 году лагерь получил самостоятельность и был переименован в Гусиноозерлаг. В нем находилось около 2 тыс. заключенных. После расформирования лагеря поселок получил название Шахты.В 1953 году рабочий поселок Шахты переименовали в Гусиноозерск. В 1966 году началась открытая разработка Холбольджинского угольного месторождения к югу от сопки Баин-Зурхэ на восточном берегу Гусиного озера.В 1990 годы из-за низкого качества новых угольных пластов прекратили свою работу Гусиноозерские шахты. В 2000 году закрылся Холбольджинский угольный разрез, бывший более двух десятилетий одним из основных предприятий города.Поскольку разрез Хольбольджинский шахты «Гусиноозерская» осваивался очень активно, в результате под землей образовалась огромная пустота. Когда шахту закрыли, пустота эта осталась брошенной. Шахтерский поселок, расположенный прямо над рудником, начал оседать, проваливаться под землю. Процесс был виден по состоянию домов: стены домов растресканы, во дворах и под строениями зияют провалы, из которых выходит ядовитый газ. Из федеральной казны в 2002 году выделены средства на приобретение квартир для жильцов аварийного шахтерского поселка, подлежащего сносу. С тех пор прошло 20 лет, но воз и ныне там.О своей истории нашему изданию рассказала Татьяна, проживающая в Гусиноозерске. Женщина говорит, что ее дом расположен неподалеку от пятой шахты. У дома имелись все признаки аварийности, однако признания его аварийным женщина добилась только в этом году.- В моем доме помимо моей находятся еще три квартиры. Дом деревянный, благоустройство в нем не предусматривалось, канализацию, тепло и воду завели самостоятельно. Однако из-за того, что дом ветхий, зимой постоянно приходится топить печь, иначе температура не поднимается выше +10 градусов. В квартире стоят регистры, но они совсем не греют, - рассказывает Татьяна.Женщина говорит, что ее жилище в ужасном состоянии: стены в трещинах, отовсюду дует, зимой на полу нарастают глыбы льда, образуется грибок и плесень, протекает потолок. Плесенью покрывается даже стоящий у стены шкаф – в соседней квартире никто не живет и с той стороны идет холод. За зиму у Татьяны на отопление уходит четыре-пять машин дров.- Эта квартира досталась мне от родителей – папа работал на шахте и ему дали жилье. Я так и осталась здесь жить. Раньше, помню, сажали огород. Но глубоко землю не копали – если копнешь больше, чем надо, попадешь в «подземное царство», - говорит жительница Гусиноозерска.Сейчас огороды люди не садят, а опасные места дополнительно засыпали землей и прикрыли железными листами.Сначала Татьяна просила провести капремонт дома, однако вскоре поняла, что никакой ремонт дому уже не поможет, и начала хлопотать о признании своего жилья аварийным. Аварийным дом признали совсем недавно. Теперь женщина ждет расселения.Татьяна попросила нас не указывать в материале название улицы, где она проживает, номер дома и ее фамилию – она опасается, что разглашение информации не понравится местным чиновникам.В начале января 2023 года жители аварийных домов в Гусиноозерске пожаловались на бездействие властей в Следственный комитет.Руководитель Следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков провел личный прием жителей поселка Наран. На встречу пришли 23 человека, которые рассказали о том, что проживают вблизи шахты «Гусиноозерская».«Опасность для людей заключается в возможных выходах на поверхность провалов, что может повлечь разрушения зданий и возможные жертвы. Также жители жаловались на превышение в домах допустимого уровня изотопов радона и концентрации углекислого газа, выходящего из почвы. Часть жителей поселка уже расселена, остальным органы местного самоуправления отказали в предоставлении социальных выплат или новых жилых помещений», - рассказывали в пресс-службе Следственного управления.Сообщалось о том, что следователи осмотрят все жилые помещения, находящиеся в условно опасной зоне, сделают необходимые замеры и исследования. Также будут истребованы и проанализированы документы горной промышленности и результаты экспертиз, проведенных ранее в жилых помещениях.В начале августа следователи сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Во время расследования стало известно, что переселением из ветхого жилья в зоне ликвидированных шахт занимается Министерство энергетики РФ. Оно должно предоставлять жителям социальные выплаты. Однако должностные лица департамента угольной промышленности Министерства энергетики РФ не включили заявителей в списки лиц, подлежащих переселению, а также не приняли мер по проведению мониторинга и устранению всех негативных последствий от деятельности ликвидированной шахты.Жители поселка Наран обратились за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В режиме видеоконференцсвязи он провел прием граждан и выслушал инициативную группу из поселка Наран города Гусиноозерска. Также председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК России по Бурятии Вячеслава Сухорукова о ходе расследования. Александр Бастрыкин поручил создать следственную группу из наиболее опытных сотрудников, а также назначить горнотехническую экспертизу с привлечением профильных специалистов.«Номер один» будет следить за судьбой жителей аварийных домов в Гусиноозерске.Фото: «Номер один»