Общество 18.08.2023 в 14:53

Игорь Шутенков: Права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, не должны быть ущемлены

Мэр поручил взять на контроль начисления за горячую воду жителям Советского и Железнодорожного районов
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Игорь Шутенков: Права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, не должны быть ущемлены
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил муниципальной жилинспекции взять на особый контроль вопрос начисления платы за горячую воду жителям Советского и Железнодорожного районов, которые отключены от горячего водоснабжения на период реконструкции тепломагистрали №3.

«Не должно быть начислений за горячую воду, а если кто-то уже уплатил, то для них должен быть автоматически сделан перерасчет, у них должна быть переплата. Прошу муниципальную жилищную инспекцию взять этот вопрос на контроль. Наша задача - не допустить, чтобы права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, были ущемлены», - поручил Игорь Шутенков.

Горячее водоснабжение потребителям теплотрассы в Советском и части Железнодорожного района планируется подать в конце августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надежность теплоснабжения города на 50-60 лет вперед и перевести около 10 тыс потребителей мкрн Стеклозавод на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.

Фото: ulan-ude-info.ru
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ЖКХ горячая вода начисления

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