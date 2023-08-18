Игорь Шутенков: Права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, не должны быть ущемлены

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил муниципальной жилинспекции взять на особый контроль вопрос начисления платы за горячую воду жителям Советского и Железнодорожного районов, которые отключены от горячего водоснабжения на период реконструкции тепломагистрали №3.«Не должно быть начислений за горячую воду, а если кто-то уже уплатил, то для них должен быть автоматически сделан перерасчет, у них должна быть переплата. Прошу муниципальную жилищную инспекцию взять этот вопрос на контроль. Наша задача - не допустить, чтобы права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, были ущемлены», - поручил Игорь Шутенков.Горячее водоснабжение потребителям теплотрассы в Советском и части Железнодорожного района планируется подать в конце августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.Напомним, масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надежность теплоснабжения города на 50-60 лет вперед и перевести около 10 тыс потребителей мкрн Стеклозавод на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.Фото: ulan-ude-info.ru