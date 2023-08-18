Общество 18.08.2023 в 16:32

В Улан-Удэ 61-летний горожанин обстрелял из ружья сына и его друга

Молодые люди получили касательные ранения и успели отбежать на безопасное расстояние  
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В Улан-Удэ 61-летний горожанин обстрелял из ружья сына и его друга
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в  покушении на убийство сына и его друга, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что 30 апреля нынешнего года утром обвиняемый у себя дома на улице Слободской города Улан-Удэ употреблял спиртные напитки, а затем на фоне алкогольного опьянения поссорился со своим взрослым сыном, который находился в доме вместе со своим другом. Во время конфликта мужчина стал угрожать молодым людям убийством, а затем достал из сейфа охотничье ружье и выстрелил в их сторону.

Заряд дроби попал в пол. Потерпевшие попытались убежать. В этот момент обвиняемый с целью убийства произвел по ним еще один выстрел, причинив обоим касательные ранения. Несмотря на повреждения, молодым людям удалось отбежать на безопасное расстояние, после чего они обратились за медицинской помощью. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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преступность убийство покушение

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