Общество 18.08.2023 в 17:40
Правительство Монголии сформировало два новых национальных комитета
Поводом для этого стали последствия крупного наводнения в стране
Текст: Номер один
Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании решил сформировать Национальный комитет по восстановлению городов и сельских районов, региональному развитию, городскому планированию и землеустройству под руководством премьер-министра, сообщает МОНЦАМЭ.
Продолжающиеся проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии, вызвали наводнения во многих районах, поставив под угрозу жизнь, здоровье и имущество людей. В целях решения проблемы бессистемного отвода земель и концентрации объектов недвижимости Кабинет министров посчитал целесообразным комплексно решить эти вопросы на основе исследований и анализа международных и профессиональных организаций с участием ученых, исследователей и профессионалов.
Также было принято решение сформировать Национальный комитет по решению проблем, связанных со зданиями и сооружениями, которые не отвечают требованиям городского планирования.
Фото: montsame.mn
Продолжающиеся проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии, вызвали наводнения во многих районах, поставив под угрозу жизнь, здоровье и имущество людей. В целях решения проблемы бессистемного отвода земель и концентрации объектов недвижимости Кабинет министров посчитал целесообразным комплексно решить эти вопросы на основе исследований и анализа международных и профессиональных организаций с участием ученых, исследователей и профессионалов.
Также было принято решение сформировать Национальный комитет по решению проблем, связанных со зданиями и сооружениями, которые не отвечают требованиям городского планирования.
Фото: montsame.mn
Тегистихия наводнение Монголия