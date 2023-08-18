Общество 18.08.2023 в 17:40

Правительство Монголии сформировало два новых национальных комитета

Поводом для этого стали последствия крупного наводнения в стране
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Текст: Номер один
Правительство Монголии сформировало два новых национальных комитета
Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании решил сформировать Национальный комитет по восстановлению городов и сельских районов, региональному развитию, городскому планированию и землеустройству под руководством премьер-министра, сообщает МОНЦАМЭ.

Продолжающиеся проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии, вызвали наводнения во многих районах, поставив под угрозу жизнь, здоровье и имущество людей. В целях решения проблемы бессистемного отвода земель и концентрации объектов недвижимости Кабинет министров посчитал целесообразным комплексно решить эти вопросы на основе исследований и анализа международных и профессиональных организаций с участием ученых, исследователей и профессионалов.

Также было принято решение сформировать Национальный комитет по решению проблем, связанных со зданиями и сооружениями, которые не отвечают требованиям городского планирования.

Фото: montsame.mn
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стихия наводнение Монголия

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