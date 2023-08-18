Общество 18.08.2023 в 17:55

У-УАЗ представил на «Армии-2023» модульный Ка-226Т

Вертолет можно конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант всего полчаса
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У-УАЗ представил на «Армии-2023» модульный Ка-226Т
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т. За 30 минут прямо на аэродроме можно полностью поменять «профессию» этой винтокрылой машины, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.

На статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» демонстрируется легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Одно из главных преимуществ винтокрылой машины – модульная схема конструкции. В аэродромных условиях вертолет можно оперативно конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант с помощью замены одного модуля на другой. Причем трансформация может занять всего полчаса.

Модернизированная машина адаптирована для полетов в горах и над водной поверхностью. Высота применения выросла почти на километр – до 6500 метров над уровнем моря. В фюзеляже вертолета применены облегченные материалы, установлена авариестойкая топливная система, что повышает уровень безопасности для пилотов и пассажиров. Ка-226Т оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, что снижает нагрузку на пилотов и повышает управляемость воздушного судна. Кроме того, благодаря увеличению объема топливных баков выросла дальность полета машины.

«Эта прекрасная машина продолжает совершенствоваться. Идет выпуск конструкторской документации для новой импортозамещенной модификации Ка-226Т. При этом проектирование ведется исключительно в цифровом формате. Это позволяет добиться повышенной точности в расчетах и быстрее запустить воздушное судно в серию. Внешне вертолет останется прежним – изменится именно его технический облик – состав систем», – отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам вертолетной техники Антон Королёв.

Сейчас Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» проводит статические испытания узлов и агрегатов машины. Планируется, что новые двигатели ВК-650В отечественной разработки и производства поступят в третьем квартале 2023 года для адаптации и испытаний на вертолете.

Соосная схема обеспечивает компактность и высокую маневренность. Вертолет устойчив к боковому ветру и обладает высокой скороподъемностью. Ка-226Т может садиться на крайне ограниченные по размерам площадки, в том числе на морские суда. При необходимости машина может комплектоваться кислородным оборудованием, системой аварийного приводнения и другим оборудованием.


Фото: «Вертолеты России»



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