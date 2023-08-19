Общество 19.08.2023 в 11:28

Бурятию ждут длительные и сильные дожди

МЧС призывает отказаться от дальних поездок
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Текст: Номер один
Бурятию ждут длительные и сильные дожди
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия сообщает об опасных метеоявлениях. По информации Бурятского гидрометцентра, 19-20 августа местами по северному Прибайкалью и северу республики ожидаются очень сильные и продолжительные дожди. 

В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня водоемов и подтопление низменных участков местности. Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств. 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в указанный период. 

- Откажитесь от дальних поездок, выходы на горные маршруты и акватории водоемов. Не оставляйте детей без присмотра! При необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните на единый телефон спасения по номеру – 112, - комментируют в МЧС РФ по РБ. 

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Бурятию ждут длительные и сильные дожди
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