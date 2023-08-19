Бурятию ждут длительные и сильные дожди

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия сообщает об опасных метеоявлениях. По информации Бурятского гидрометцентра, 19-20 августа местами по северному Прибайкалью и северу республики ожидаются очень сильные и продолжительные дожди.В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня водоемов и подтопление низменных участков местности. Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в указанный период.- Откажитесь от дальних поездок, выходы на горные маршруты и акватории водоемов. Не оставляйте детей без присмотра! При необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните на единый телефон спасения по номеру – 112, - комментируют в МЧС РФ по РБ.