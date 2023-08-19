В Бурятии Дамба Аюшеев раскрыл феномен Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев раскрыл феномен Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова на пленарной дискуссии конференции в рамках Международного буддийского форума. 18 августа глава Сангхи выступил перед буддистами мира.Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев объяснил чудо бессмертия Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова через учения монгольского буддийского учителя Иш Шаврана, который прожил 40 лет в Эргэ Бүргэ на месте первого исторического дацана России. Его называют вторым Буддой Нагарджуна.«Когда человек рассматривает окружающее как своё, он теряет объективность и свободу. Вот видите, как Иш Шавран лама на Эргэ Бүргэ нашёл и сумел одним словом объяснить, что такое Учение Будды. Ради ухода из океана страдания настоящий буддист должен мысленно начать отказываться от эго, от собственнического взгляда на свое тело и на окружающее. Только таким образом я лично приблизился к пониманию, что такое вера. Ведь многих интересует вопрос, как обрести Веру. Вера должна быть в глубине сознания. Каким образом она туда попала - это вопрос открытый. Благо у нас есть шесть органов чувств, которые должны быть бдительными», - сообщил Дамба Аюшеев.Он рассказал, что Иш Шавран лама в 1886 году на Эргэ Бүргэ вывел эту формулу.«Она гласит в переводе – «тело то разрушится, потому что сознание опять не будет верить разуму». Вот в чём заключается феномен драгоценного тела Хамбо ламы, которое не разрушилось. Остаётся только разобраться, что же имел ввиду лама в теле человека под понятием «сознание» и «разум», - уточнил лидер российских буддистов.«Для продления этой жизни помогай людям и живым существам каждый день. Иш Шавран лама разъясняет для нас два уникальных состояния как пространство в сознании и пространство в вечности. Личность не подвергается сомнениям, потому что она обрела Веру. Поэтому Хамбо лама Этигэлов, обладая данным состоянием, стал большим учителем на все времена», - отметил Дамба Аюшеев.Фото: egov-buryatia.ru