Общество 19.08.2023 в 12:18

В Бурятии «Движение Отцов» организовало еще один семейный поход

На этот раз дети побывали в Байкальском заповеднике
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Текст: Номер один
В Бурятии «Движение Отцов» организовало еще один семейный поход
«Движение Отцов» продолжает проводить проекты,  направленные на сплочение отношений между детьми и родителями. Основываясь на интересах молодежи и ради идеи поддержания ЗОЖ, отцы находят время, чтобы организовать различные мероприятия с детьми разных возрастов. 

На этот раз поход был для старших детей с неполных и с многодетных семей. Они с удовольствием участвовали в процессе организации проекта. 

- Приготовить палатки и спальники для ночлега, закупить провизию и спланировать меню, собрать рюкзак в поход, это ответственно и занимательно, помогает почувствовать ещё больше, что ты повзрослел и тебе доверяют, - говорит лидер "Движения отцов" Сергей Ляхов. 

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Так как не реально одним днём добраться с Улан-Удэ и успеть пройти весь маршрут, группа в первый день прошла примерно 7 км, а некоторые отцы уехали наперёд и заранее позаботились об ужине на костре. 

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- Потом было хорошее время с гитарой, песнями  у вечернего костра и серьезными разговорами о жизни, семье, ответственности думать не только о своих интересах, а замечать рядом находящихся. Мы говорили о том, что важно не сосредотачиваться только на своем комфорте, а быть дружелюбными с другими, оказать помощь и поддержку в сложных ситуациях, дорожить родителями и друзьями. Мне кажется, поездка была удачной: теплая погода, купание в озере, красивая природа залива и озера Байкал, смешные моменты в походе, а главное - дети чувствовали заботу и внимание отцов. Хочется пожелать, чтобы было больше таких походов, и лето у всех детей проходило насыщенно, с пользой, - подытоживает Сергей Ляхов. 

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По словам Сергея Ляхова, возвратилась группа в Монахово по Чивыркуйскому заливу на катере, в сопровождении стаи чаек, летящих за ними.  

Фото: из личного архива С. Ляхова 


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