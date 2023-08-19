В Бурятии «Движение Отцов» организовало еще один семейный поход

«Движение Отцов» продолжает проводить проекты, направленные на сплочение отношений между детьми и родителями. Основываясь на интересах молодежи и ради идеи поддержания ЗОЖ, отцы находят время, чтобы организовать различные мероприятия с детьми разных возрастов.На этот раз поход был для старших детей с неполных и с многодетных семей. Они с удовольствием участвовали в процессе организации проекта.- Приготовить палатки и спальники для ночлега, закупить провизию и спланировать меню, собрать рюкзак в поход, это ответственно и занимательно, помогает почувствовать ещё больше, что ты повзрослел и тебе доверяют, - говорит лидер "Движения отцов" Сергей Ляхов.Так как не реально одним днём добраться с Улан-Удэ и успеть пройти весь маршрут, группа в первый день прошла примерно 7 км, а некоторые отцы уехали наперёд и заранее позаботились об ужине на костре.- Потом было хорошее время с гитарой, песнями у вечернего костра и серьезными разговорами о жизни, семье, ответственности думать не только о своих интересах, а замечать рядом находящихся. Мы говорили о том, что важно не сосредотачиваться только на своем комфорте, а быть дружелюбными с другими, оказать помощь и поддержку в сложных ситуациях, дорожить родителями и друзьями. Мне кажется, поездка была удачной: теплая погода, купание в озере, красивая природа залива и озера Байкал, смешные моменты в походе, а главное - дети чувствовали заботу и внимание отцов. Хочется пожелать, чтобы было больше таких походов, и лето у всех детей проходило насыщенно, с пользой, - подытоживает Сергей Ляхов.По словам Сергея Ляхова, возвратилась группа в Монахово по Чивыркуйскому заливу на катере, в сопровождении стаи чаек, летящих за ними.Фото: из личного архива С. Ляхова