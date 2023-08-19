Общество 19.08.2023 в 13:17

Командир из Бурятии награжден медалью «За отвагу»

Вячеслав Свинин, командуя минометным расчетом, смог уничтожить командный пункт противника
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Командир из Бурятии награжден медалью «За отвагу»
Командир из Бурятии Вячеслав Свинин Указом Президента России награжден медалью «За отвагу». Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил награду командиру. Также государственными и другими наградами России наградили жителей республики за волонтерство и деятельность, направленную на социально-экономическое развитие и восстановление инфраструктуры Старобешевского района ДНР.

- Специальная военная операция показала, насколько люди у нас в республике удивительные. Раньше ходили разговоры, что современная молодежь слабая и ничего не ценит. Но жизнь показала, что у нас достойные, настоящие патриоты, мужчины, которые в такой трудный момент встали и пошли. Особенно ценно, когда пошли добровольцами. И как себя показали, проявили. В республике много достойных. Отзывы слышу всегда самые разные. Причем не от наших бурят, а от людей из других регионов. Приятно слышать их, гордость вызывают. С другой стороны, понимаем, что все там непросто. Ребята, вам спасибо большое! Вы – настоящие мужики, за которых гордость берет, - поблагодарил Глава Бурятии.

В мае 2022 года, командуя минометным расчетом, действующим на Угледарском направлении, Вячеслав Свинин смог уничтожить командный пункт противника. Благодаря постоянному артиллерийскому обстрелу и ведению непрерывного минометного огня было обеспечено удержание позиций и прикрытие пехоты батальона российских военных. За исполнение воинского долга, сопряженное с риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации Вячеслав Свинин награжден медалью «За отвагу». Сегодня Вячеслав трудится в АНО «Содействие», где занимается организацией доставки гуманитарной помощи для военнослужащих из Бурятии.

Также Указом Главы Бурятии за личное мужество и героизм, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, Вячеслав Свинин награжден медалью Алдара Цыденжапова.

- Хотел поблагодарить Вас, Алексей Самбуевич, что организована поддержка наших бойцов, земляков, которые принимают участие в специальной военной операции. Эта помощь доходит в нужные руки. Хотел поблагодарить Вас лично, Алексей Самбуевич, от себя и своей семьи за то, что проводится огромная работа, - поблагодарил Вячеслав Свинин.

Бурятией проводится большая работа по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры Старобешевского района ДНР, куда для организации работы направлен Алексей Назимов, занимавший на тот момент пост первого заместителя министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. При его активном участии был реализован план первоочередных мероприятий по ремонтно-восстановительным работам на 49 объектах. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Алексею Назимову объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.

- Кто-то у нас был на "трудовой" передовой. В Старобешевскм районе много работы было сделано. Отношение, которое в районе к нам, к республике, сформировано в большей мере вашим трудом. Спасибо за такую работу! Супругам хочу пожелать терпения, стойкости. И самое главное, чтобы ребята возвращались, - подытожил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также медалью «По зову долга и сердца» за активную волонтерскую деятельность, оказание помощи населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Бурятии Евгений Малушко. Работая в республиканском ресурсном центре «Добродом», взаимодействовал с волонтерами, оказывая психологическую поддержку, работал автоволонтером. Сегодня Евгений Малушко работает в АНО по оказанию гуманитарной помощи «Содействие».

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Фото: пресс-служба правительства РБ. 

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