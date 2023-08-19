Общество 19.08.2023 в 14:22

Улан-удэнцы жалуются на отсутствие парковок в центре города

И рассказывают о внезапной эвакуации личных авто
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Текст: Номер один
Улан-удэнцы жалуются на отсутствие парковок в центре города
Жители столицы Бурятии вновь поднимают не новую для Улан-Удэ тему – отсутствие парковок в центре города. 

В паблике «Аноним о3» говорят о то, что «в городе планомерно притесняют автомобилистов»: 

«Есть ли у вас ощущение, что автомобилистов планомерно притесняют у нас в городе, а особенно в центре города? И так совершенно негде парковаться, парковок тупо нет. Зато камеры каждый (!) день приезжают и штрафуют. Около ТЦ почти каждый день эвакуаторы работают. Проспект Победы почти весь заставлен. (Скоро и там нельзя будет стоять). Всегда можно было парковаться вдоль ТЦ, вдруг стало нельзя - воткнули запрещающий знак. Около школы 2 лежат жесткие искусственные неровности, и все нормально тормозят там, нет, давайте еще оградим столбиками, чтоб с площади видно было, что мы работаем. На самой площади зачем убрали парковку вдоль длинной стороны? Пешеходам что негде погулять? Вся площадь для них. Почему бы не выделить маленький кусок для парковки? Частное слово, перекос какой-то в сторону пешеходов. Развивайте большие автобусы, кто против? Но автомобилистам тоже дайте жить и работать нормально, пожалуйста», - пишет автор анонимного поста. 

- У меня на Столичном эвакуировали машину - на Кирова фото сделали добрые люди. Так я уже года два не езжу в те магазины. Встать-то негде.

- В районе площади Советов в основной массе заставлены машинами тех, кто работает в администрации, в Хурале, в суде и т. д. Если их убрать, площадь разгрузиться процентов на 70%, - пишут в комментариях. 

Но большинство комментаторов, напротив, высказались за новшества: 

- Автор, вас не притесняют, а заново учат правилам движения.

- В крупных городах в мире доступ в центр либо вообще запрещён, либо ограничен, причём въезд платный. Даже во многих небольших городах Европы в центр заехать на авто просто нельзя и это абсолютно нормально. Причём именно общественный транспорт и его доступность является индикатором развития города. Что и нам нужно развивать, а у нас перекос в сторону наличия авто. Кстати, парковка для лиц хурала и правительства в центре города у нас - это тоже нонсенс, я такого не видела в других городах. 

- У нас люди вообще разучились пешком ходить. Привыкли до самой двери на машине. До магазина или мусорки в 200-300 метров и то на машине. Пройтись пешком от той же стоянки полезно для здоровья. Увеличение числа парковочных мест в центре усугубит проблему пробок, а не решит её. Центр города должен быть комфортным для пешеходов, - пишут горожане. 

Фото: Аноним 03. 

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