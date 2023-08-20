Бурятские буузы стали блюдом дня в Крыму

С 17 по 20 августа в Крыму проходит Фестиваль молодых шеф-поваров, который стал частью программы Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Фестиваль собрал на одной площадке более 30 поваров и производителей со всей страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Через свои кулинарные творения они познакомят гостей с историей, культурой и традициями необъятной страны.В рамках программы Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» проходит Фестиваль молодых шеф-поваров. На площадке рядом с пляжем «Багратион» расположилось несколько фудтраков, в которых создаются кулинарные шедевры. Среди участников 31 повар и производитель из Камчатского края, Приморского края и Краснодарского края, Якутии, Бурятии и Северной Осетии-Алании, Свердловской, Тульской, Ростовской, Мурманской, Калининградской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.Фестиваль молодых шеф-поваров стал настоящим гастрономическим праздником для участников Фестиваля «Таврида.АРТ», гостей и жителей Крыма. Каждый день шеф-повара презентуют новое меню, чтобы продемонстрировать все разнообразие блюд кухни народов России. В первый день участникам и зрителям Фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» удалось попробовать пироги с двумя видами начинок: с сыром и сливками, а также курицей и грибами — от сети пироговых «Царь Курник» из Ростова-на-Дону. Также в меню первого дня сразу несколько позиций посвятили арктической кухне: «Перлов» — особый северный плов из перловки с северной олениной и квашеной капустой, а утолить жажду в жаркие дни Фестиваля помог лимонад «Морошка» из местных ягод. На сладкое подавали таежный десерт из кедровых орешков, пронизанный вкусом Сибири.Продолжился фестиваль 18 августа, молодые повара угощали чипсами из ягеля, черемуховым наливашным пирогом с цукатами из сосновой шишки. Блюдом дня стали бурятские буузы, приготовленные с уважением к традициям народа Байкала. Главными напитками стали лимонад «Таежный» с сосновыми шишками, а также чай «Сугревъ». В коллекции чайно-этнографического проекта собраны купажи чая и чайных напитков на основе трав, фруктов и ягод, характерных для разных регионов России. Ведущая фестиваля — Екатерина Шаповалова, автор проекта «Гастрономическая карта России» и сокуратор арт-школы гастрономии 2021, 2023 годов в арт-кластере «Таврида».«Кухня народов России — наше нематериальное наследие и неиссякаемый источник вдохновения, отражение нашей национальной идентичности. Гости фестиваля через еду знакомятся с историей, культурой и традициями нашей страны. Фестиваль собрал на одной площадке 30 молодых поваров и производителей со всей страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Гастрономический театр «От Арктики до Дальнего Востока» объединит за большим столом блюда российской региональной кухни. Ловозерская оленина и чипсы из ягеля, бурятские буузы и осетинские пироги, донской курник и уральская шаньга, крымские арбузы и сибирский таежный десерт — вот неполный список блюд, которые представлены на фестивале», — рассказала Екатерина Шаповалова.Фото: russianstock.ru