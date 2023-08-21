Сокращение рабочего дня в жару

Вопрос: «При какой температуре воздуха рабочий день должен быть сокращен?»

Эльвира Николаевна, г. Улан-Удэ

С 1.03.2021 г. на территории России введены в действие санитарные правила и нормы - СанПиН 1.2.3685-21 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). В документе детально прописывается, какая температура воздуха должна быть во время работы сотрудника, расчеты делаются на основе анализа энергозатрат организма человека.

В 2022 году были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора. В них, в частности, подчеркивается, что, если температура на рабочем месте в помещении выше 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, при повышении температуры до 29 градусов – на 2 часа, при температуре 30,5 градуса – на 4 часа.

Если работы выполняются на открытом воздухе, то при температуре 32,5 градуса и выше работу следует осуществлять этапами. Каждый этап должен длиться на более 20 минут, затем – отдых 10-12 минут.

Таким образом, в летнюю жару работодатель обязан отпускать сотрудников раньше, если у него нет возможностей обеспечить температуру менее 28 градусов. Если он этого не делает, возникают основания для направления жалобы в трудовую инспекцию.