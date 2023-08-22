Общество 22.08.2023 в 09:00

Школьная форма

Что изменится в новом учебном году?
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Текст: Номер один
Школьная форма
Номер один

Вопрос: «Слышала, что с введением нового ГОСТа школьная форм будет единой. Правда ли это?» 

Виктория А.

Единой формы для среднеобразовательных школ и учебных учреждений России не принято. По закону «Об образовании» каждое учебное заведение может самостоятельно вводить требования к общему виду, цвету и фасону формы. Новый ГОСТ призван лишь определить ассортимент школьной одежды, требования к материалам и маркировке изделий. Главная цель - не допустить использования некачественных материалов.

В частности, форма должна быть воздухопроницаемой, гигроскопичной, безопасной, удобной и эстетичной, стойкой к разрыванию и истиранию, ее материалы - устойчивыми к окрашиванию, а также соответствовать погодным условиям той местности, где расположена та или иная школа.

В комплект войдут блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Вещи будут делиться на повседневные и торжественные, для девочек и мальчиков.

Следует также иметь в виду, что государственный стандарт на школьную форму сейчас в Роскачестве только разрабатывается, его предполагается принять во второй половине 2024 года.

 

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