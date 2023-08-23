Место в общежитии для студента

Вопрос: «Кто имеет право на комнату в общежитии?»

Арсалан Б.

В первую очередь место в общежитии получают льготники:

- люди с инвалидностью I и II группы;

- люди, имеющие инвалидность с детства;

- сироты;

- дети родителей, имеющих инвалидность;

- дети из многодетных или неполных и малообеспеченных семей;

- пострадавшие от радиационных и ядерных катастроф;

- участники и ветераны боевых действий.

Остальные абитуриенты получают места на конкурсной основе. Преимущество имеют призёры, победители олимпиад и те, кто больше набрал баллов по ЕГЭ.

Заселиться в общежитие могут и местные студенты, но только если есть свободные комнаты.

Как получить место?

Написать заявление на имя ректора колледжа или вуза. Сроки подачи уточнить заранее. Предоставить документы:

- паспорт и его копию;

- полис ОМС;

- справку о составе и доходах семьи;

- две фотографии 3×4 см;

- копии и оригинал документов, подтверждающих льготы;

- военный билет или приписное свидетельство, если надо;

- медсправку формы 086у и флюорографию.

Далее необходимо подписать договор найма. Его заключают на весь период обучения. Если студенту еще нет 18 лет, то документы подпишут родители.