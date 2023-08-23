Место в общежитии для студента
Вопрос: «Кто имеет право на комнату в общежитии?»
Арсалан Б.
В первую очередь место в общежитии получают льготники:
- люди с инвалидностью I и II группы;
- люди, имеющие инвалидность с детства;
- сироты;
- дети родителей, имеющих инвалидность;
- дети из многодетных или неполных и малообеспеченных семей;
- пострадавшие от радиационных и ядерных катастроф;
- участники и ветераны боевых действий.
Остальные абитуриенты получают места на конкурсной основе. Преимущество имеют призёры, победители олимпиад и те, кто больше набрал баллов по ЕГЭ.
Заселиться в общежитие могут и местные студенты, но только если есть свободные комнаты.
Как получить место?
Написать заявление на имя ректора колледжа или вуза. Сроки подачи уточнить заранее. Предоставить документы:
- паспорт и его копию;
- полис ОМС;
- справку о составе и доходах семьи;
- две фотографии 3×4 см;
- копии и оригинал документов, подтверждающих льготы;
- военный билет или приписное свидетельство, если надо;
- медсправку формы 086у и флюорографию.
Далее необходимо подписать договор найма. Его заключают на весь период обучения. Если студенту еще нет 18 лет, то документы подпишут родители.