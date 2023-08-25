Вопрос: «Хочу продать свою квартиру. Нужно ли заключать договор с риелтором, даже если он наш знакомый?»

Анна Евгеньевна Т, г. Улан-Удэ

Договор риелторских услуг - это соглашение сторон, по которому одно лицо оказывает услуги продажи или поиска собственности по заказу другого лица. Следует заключать договор с риелтором в письменном виде, поскольку никакие устные соглашения о продаже или покупке жилья не имеют юридической силы.

Что необходимо включить в договор?

При составлении договора нужно указать все идентифицирующие характеристики недвижимости. Также должна быть прописана четкая сумма вознаграждения за выполненное поручение.

Если указать сумму вознаграждения, то можно переплатить за выполнение поручения в несколько раз.

В договоре важно указать, что вознаграждение риелтору выплачивается только после предоставления письменного акта об оказанных услугах и подписания его сторонами.