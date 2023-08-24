Общество 24.08.2023 в 09:00

Сокращение штата: что важно знать?

Какие гарантии есть у работников?
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Текст: Номер один
Сокращение штата: что важно знать?
Номер один

Вопрос: «Какие гарантии прав есть у работников при сокращении численности или штата?»

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Пилипенко Ольга Владимировна:

- Одной из гарантий прав работников при принятии работодателем решения о сокращении численности или штата работников является обязанность работодателя предложить работнику все имеющиеся у него в данной местности вакантные должности, соответствующие квалификации работника, а также вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу.

При этом на практике встречаются случаи, когда работодатель предлагает работнику в течение периода сокращения не все должности сразу, а выборочно на свое усмотрение.

Вместе с тем, такая гарантия означает, что работнику должны быть предложены все имеющиеся у работодателя в штатном расписании вакантные должности как на день предупреждения работника о предстоящем увольнении по сокращению, так и образовавшиеся в течение периода сокращения по день увольнения работника включительно.

Неисполнение работодателем такой обязанности в случае спора о законности увольнения работника с работы по названному основанию влечет признание судом увольнения незаконным.

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