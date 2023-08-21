Общество 21.08.2023 в 11:13

За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 россиян

Снижение курса рубля повысило интерес к новостям с валютной биржи
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Текст: Номер один
За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 россиян
Интерес к новостям с валютной биржи за четыре месяца вырос в 1,5 раза сообщает результаты своего опроса портал SuperJob.

Снижение курса рубля повысило интерес россиян к новостям с валютной биржи. За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных — в 1,5 раза больше, чем весной. Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

К 1 сентября россияне предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты россияне предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.

Фото: pixabay.com
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