Жителей центра Улан-Удэ опросят по поводу модернизации этой части города

21-24 августа в историческом центре Улан-Удэ пройдет опрос жителей, арендаторов и собственников недвижимости, руководителей расположенных здесь предприятий и организаций. Их расспросят о том, как они оценивают положение в центре Улан-Удэ, как используют свои здания, поинтересуются их предложениями по развитию этой части города.По центру будут ходить волонтеры. Местных просят принять участие в исследовании и честно ответить на вопросы. Также опрос проведут в соцсетях.Полученная информация затем будет рассмотрена в ходе работы над дизайн-кодом центра Улан-Удэ. Он будет представлять собой набор правил, требований к архитектурно-художественному облику здешних мест в наступающую эпоху модернизации. Будут регламентированы такие моменты, как габариты вывесок, цвет фасада, этажность новых зданий и т. д. Дизайн-код призван сохранить стилистическое единство центральной части Улан-Удэ, исторически сложившийся дух.Дизайн-код планируется подготовить в концу текущего года.Фото: «Номер один»