На севере Бурятии из зоны ЧС эвакуировали 215 человек

В Северобайкальске продолжается активная работа в связи с чрезвычайной ситуацией. Как сообщал «Номер один», режим ЧС в городе ввели на выходных в связи с разрушением дамбы и выходе из берегов реки Холодной в Северо-Байкальском районе.

Из зоны затопления эвакуировали местных жителей. О размещении людей рассказал заместитель главы Северобайкальска по социальным вопросам Алексей Купцов.

«В городе на вчерашний день было размещено 215 человек. В районе 75. В Северобайкальске 53 человека разместили в гостиницах, 81 человек размещены на базе детского лагеря "Радуга" из-за отсутствия мест в гостиницах. Оперативно было организовано питание на базе, подключены обогреватели. Всем первым необходимым, водой люди обеспечены»,

- приводят его слова в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

Как приводят подробности, первую часть людей отправили с утра поездом. Всех желающих отвезли в магазины. Некоторых жителей персонально возили в поликлинику.

«Будут рейсы ещё из "Радуги" в город. Лично вчера провел встречи с людьми, ответили на все вопросы, дал свой номер телефона. С утра поступают звонки и все вопросы решаются»,

- добавил Алексей Купцов.



Тем временем, глава Северобайкальска Олег Котов ездил к жителям в детский лагерь «Радуга». Как добавляют в сообщении, в лагере круглосуточно работает персонал, готовый помочь.





Фото: t.me/lukovnikovE