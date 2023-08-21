Общество 21.08.2023 в 17:59

Похож на трюфель

Сибирячка нашла черный краснокнижный гриб
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Текст: Номер один
Похож на трюфель
Жительница Новосибирска Екатерина Вихрова нашла в лесу гриб необычной формы и цвета. На вид он выглядит как крупный орех, но внутри — черный, как смоль.

— Сколько хожу по лесам, первый раз вижу такое. Рос в земле, тверденький, разрезала — а там масса как желе, но тоже твердая, — сообщила Екатерина Вихрова в группе «Грибы и грибные места Новосибирской области».

Как оказалось, эта находка — краснокнижный вид под названием меланогастер брума. Его также называют ложным трюфелем за схожесть с деликатесным грибом. И, как трюфель, растет черный гриб под землей.

— Плодовые тела, в норме скрытые под подстилкой и почвой, обнаружить можно только случайно. В Новосибирской области числится редким видом. В Академгородке встречается под крупными берёзами в черте многоэтажной застройки, вдоль тропинок, на вытоптанных газонах, из года в год плодоносит на одном месте, — сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на сайт «Грибы Сибири».

О съедобности меланогастера брума точно неизвестно, но все же специалисты считают, что есть его можно с осторожностью. 

Ранее в лесу под Новосибирском нашли краснокнижный гриб, похожий на звезду

Сибирячка Ольга Воронина нашла редкий гриб из Красной книги России под Новосибирском. Женщина обнаружила гриб 18 августа возле села Ленинское Морского сельсовета возле ОбьГЭС.

- Это гриб-звёздовик, информацию про него я нашла в интернете. Он не съедобен, его размер в раскрытом виде около 10 сантиметров. Такой гриб я встречаю впервые. Он занесен в Красную книгу России , рвать мы его не стали, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Воронина.

Изначально гриб-звездовик выглядит как шар, но становится очень эффектным после того, как раскрывается.



В Бурятии находками редких грибов пока вроде никто не хвастался. Видимо, жители республики по-прежнему интересуются исключительно, рыжиками, груздями и маслятами. А с остальными грибами даже не связываются, весело пиная «дымовики». Главное же, чтобы закусочка была к зимнему столу…

Фото: Екатерина Вихрова/Ольга Воронина
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