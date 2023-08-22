Общество 22.08.2023 в 09:39

В Бурятии приставы взыскали почти 300 млн рублей долгов по алиментам

Ограничены в праве вождения автомобилем 90% граждан, которые не выплачивают алименты
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Текст: Номер один
В Бурятии приставы взыскали почти 300 млн рублей долгов по алиментам
В Бурятии с начала года судебные приставы взыскали свыше 294 млн рублей алиментов. Итоги семи месяцев подвели в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, сообщили в его пресс-службе.

Среди мер принудительного исполнения — ограничение в выезде за пределы страны, ограничение в праве на управление транспортным средством и арест имущества.

«На сегодняшний день в нашей республике 90% граждан, которые не выплачивают алименты, ограничены в праве вождения автомобилем. В отношении более 4,3 тыс человек применяется временное ограничение на выезд из страны. У каждого 11-го должника арестовано имущество», - отмечает главный судебный пристав  Бурятии Петр Ертанов.

Неисполнение требований судебных приставов является основанием для привлечения должников к административной и уголовной ответственности. С начала 2023 года судебными приставами-исполнителями было составлено 695 протоколов по делам об административных правонарушениях.

«Родители, злостно уклоняющиеся от уплаты алиментов, могут стать фигурантами уголовных дел. Дознавателями управления с начала года возбуждены уголовные дела по 217 исполнительным производствам. Должники по еще 160 исполнительным производствам находятся в шаге от попадания на скамью подсудимых. Они уже были привлечены к административной ответственности, но продолжают уклоняться от своих обязательств», - говорит Петр Ертанов.

Узнать о своей задолженности граждане могут на сайте УФССП России по Республике Бурятия в сервисе «Банк данных исполнительных производств» https://fssp.gov.ru/iss/ip/. В личном кабинете на портале Госуслуг во вкладке «Штрафы, долги». С помощью голосового бота Полина на номере телефона 8-800-303-0000, а также позвонив в Центр информирования граждан по телефону (3012) 28-94-01.

Фото: fssp.gov.ru
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