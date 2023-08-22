Уда поднимается вслед за Селенгой

За прошедшие сутки уровень воды в реках Улан-Удэ вновь вырос. Как сообщили в мэрии, Селенга за день прибавила 5 см, достигнув отметки в 245 см.Растет и уровень воды в Уде. За сутки она поднялась сразу на 6 см, достигнув отметки в 205 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: «Номер один»