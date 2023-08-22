Общество 22.08.2023 в 10:19

Уда поднимается вслед за Селенгой

В столице Бурятии вторая река угрожает выйти на пойму
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Текст: Константин Воронов
Уда поднимается вслед за Селенгой
За прошедшие сутки уровень воды в реках Улан-Удэ вновь вырос. Как сообщили в мэрии, Селенга за день прибавила 5 см, достигнув отметки в 245 см.

Растет и уровень воды в Уде. За сутки она поднялась сразу на 6 см, достигнув отметки в 205 см.

Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.

Фото: «Номер один»
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