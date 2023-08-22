Общество 22.08.2023 в 10:32

Жителям Улан-Удэ начисляли плату за горячую воду, которой нет с мая

Прокуратура заставила ТГК-14 сделать перерасчет
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Текст: Константин Воронов
Жителям Улан-Удэ начисляли плату за горячую воду, которой нет с мая
Прокуратура Бурятии выявила нарушения прав жителей Железнодорожного и Советсткого районов Улан-Удэ, которые с мая сидят без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы №3.

Как выяснилось, несмотря на отсутствие коммунальной услуги, ТГК-14 исправно начисляло горожанам плату за неё.

«В ходе прокурорской проверки филиал «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» осуществил перерасчет платы за горячее водоснабжение потребителям, проживающим на территории, на которой проводятся ремонтные работы, на общую сумму 8 млн рублей. По фактам нарушения законодательства прокуратура внесла директору филиала теплоснабжающей организации представление», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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