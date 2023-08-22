Жителям Улан-Удэ начисляли плату за горячую воду, которой нет с мая

Прокуратура Бурятии выявила нарушения прав жителей Железнодорожного и Советсткого районов Улан-Удэ, которые с мая сидят без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы №3.Как выяснилось, несмотря на отсутствие коммунальной услуги, ТГК-14 исправно начисляло горожанам плату за неё.«В ходе прокурорской проверки филиал «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» осуществил перерасчет платы за горячее водоснабжение потребителям, проживающим на территории, на которой проводятся ремонтные работы, на общую сумму 8 млн рублей. По фактам нарушения законодательства прокуратура внесла директору филиала теплоснабжающей организации представление», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: мэрия Улан-Удэ