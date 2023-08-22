Общество 22.08.2023 в 10:46
В Бурятии поделились, как дела в заповеднике, расположенном в зоне ЧС
Обстановку проверил медведь
Текст: Евгения Гармаева
Как сообщал «Номер один», в Северобайкальском районе Бурятии объявлен режим ЧС. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями из Фролихинского заказника, который расположен в этом районе.
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» следят за ситуацией, ограничивают движение по экологическим тропам.
«Около пяти дней особо охраняемую природную территорию поливало дождями. Обильные осадки вызвали поводковое повышение воды – как в реках, так и в озёрах Байкал и Фролиха. Паводок выносит песок, глину, деревья и кутаи (болотные острова) в Байкал»,
- сообщают специалисты.
«По словам Евгения Родионова, государственного инспектора «Заповедного Подлеморья», сегодня наконец разъяснило. Уровень воды не опускается, но подниматься перестал. С утра хозяин подтопленной тайги прошёлся по берегу, проверил обстановку. Территория находится под контролем!»
- добавили в группе.
Фото: Номер один