В Бурятии поделились, как дела в заповеднике, расположенном в зоне ЧС

Как сообщал «Номер один», в Северобайкальском районе Бурятии объявлен режим ЧС. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями из Фролихинского заказника, который расположен в этом районе.

«Около пяти дней особо охраняемую природную территорию поливало дождями. Обильные осадки вызвали поводковое повышение воды – как в реках, так и в озёрах Байкал и Фролиха. Паводок выносит песок, глину, деревья и кутаи (болотные острова) в Байкал»,

- сообщают специалисты.



Сотрудники «Заповедного Подлеморья» следят за ситуацией, ограничивают движение по экологическим тропам.

