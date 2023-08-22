Общество 22.08.2023 в 10:46

В Бурятии поделились, как дела в заповеднике, расположенном в зоне ЧС

Обстановку проверил медведь
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии поделились, как дела в заповеднике, расположенном в зоне ЧС

Как сообщал «Номер один», в Северобайкальском районе Бурятии объявлен режим ЧС. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями из Фролихинского заказника, который расположен в этом районе.

«Около пяти дней особо охраняемую природную территорию поливало дождями. Обильные осадки вызвали поводковое повышение воды – как в реках, так и в озёрах Байкал и Фролиха. Паводок выносит песок, глину, деревья и кутаи (болотные острова) в Байкал», 

- сообщают специалисты.
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» следят за ситуацией, ограничивают движение по экологическим тропам.

«По словам Евгения Родионова, государственного инспектора «Заповедного Подлеморья», сегодня наконец разъяснило. Уровень воды не опускается, но подниматься перестал. С утра хозяин подтопленной тайги прошёлся по берегу, проверил обстановку. Территория находится под контролем!»

 - добавили в группе.



Фото: Номер один

Теги
природа северобайкальский район заповедное подлеморье

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