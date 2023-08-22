В Бурятии спасатели на аэролодке возят продукты жителям отрезанных сёл

В Бурятии 17 августа из-за подъёма уровня воды в протоке реки Джида произошёл перелив воды через дорогу при подъезде к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района. В них проживают в общей сложности 143 человека, включая 29 детей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.«Для оказания помощи пострадавшему населению в организации переправы через реку, а также доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, с 21 августа и по настоящее время привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В течении дня они перевезли на аэролодке через реку 13 человек, доставили 1 тонну груза, в том числе продовольствие и топливо», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС