Общество 22.08.2023 в 13:15

Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале

Законопроект даст возможность решать проблемы озера и обеспечить нормальную жизнь людей
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Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале
Жители Бурятии смогли обсудить с депутатами Госдумы новый закон о Байкале, снимающий ряд экологических ограничений. Публичные дебаты с участием парламентариев и главы республики Алексея Цыденова состоялись 21 августа в посёлке Усть-Баргузин.

Новый законопроект призван смягчить требования центральной экологической зоны Байкала, значительно осложняющие хозяйственную деятельность в населённых пунктах, что оказались в её границах. Например, большие ограничения налагаются на строительство инфраструктурных объектов, люди испытывают проблемы даже с оформлением в собственность земли. Да и старые кладбища у прибрежных посёлков уже переполнены, а создавать новые также запрещает действующий закон.

«Рядом сегодня в границах поселения есть наша земля, которую могли бы дать, но там нельзя сегодня рубку сплошную», - возмущалась на обсуждениях одна из местных активисток.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева рассказал, что она в числе тех, кто продвигает новый законопроект, и когда проходило первое его чтение, никто не выражал протест, кроме депутатов оппозиционных партий, отрицая, что жители прибрежных посёлков имеют какие-то проблемы. Но люди заслуживают, чтобы на их родной земле были достойные условия жизни.

«Мы сегодня приехали ещё раз, чтобы вам посмотреть в глаза. Мы ни из какой ни из Москвы из далёкой, мы из таких же деревень и посёлков, мы знаем вашу волю, мы хотим помочь. Сегодня вопросы, которые звучат главе – это не только те вопросы, которые в законопроекте. Это рабочие места. Сегодня, пока я стояла здесь – и по дальневосточной ипотеке», - отметила Жанна Рябцева.

Глава Баргузинского района Михаил Мишурин в ходе дебатов с приехавшими оппозиционными экоактивистами призвал местных жителей не слушать их, а думать, как отстоять свои интересы. А протесты против нового законопроекта он связал с интересами оппозиции на осенних выборах.

«В прошлый год – то же самое было. Всё закончится в день выборов, после выборов пожмём друг другу руки и уйдём до следующего дня выборов опять так же. Поймите, это розыгрыш, это игра. Давайте, не будем марионетками, давайте, будем жить и требовать то, что нам нужно. Нужны кладбища – дайте нам кладбища, нужны очистные», - заявил Михаил Мишурин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также осудил тех, кто выступает против нового закона, не удосужившись вдумчиво изучить проблему.

«Не разбираясь в ситуации, не читая законов и не понимая реального положения дел, просто с пеной у рта, пытаются изобразить защиту Байкала и, требуя запрета на любое совершенствование законодательства, тем самым Байкал и губят», - прокомментировал глава республики.

Он отметил, что законопроект, который даст жителям Бурятии возможность реально, а не громкими словами, решать проблемы и защиты Байкала, и обеспечить нормальную жизнь. Ведь позволит строить очистные, селезащиту, дамбы, туристическую инфраструктуру, водоводы, дороги а также законно оформить гражданам землю в границах населенных пунктов, входящих в центральную экологическую зону Байкала.

Фото: «Номер один»
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