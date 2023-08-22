Общество 22.08.2023 в 14:03

Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми

Ночью местами ожидается минусовая температура
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми

В республике задержалась ненастная погода. Как сообщает Бурятгидрометцентр, 23 августа по Бурятии прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, а утром местами туман. Днем вероятны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днем +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ завтра погода без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11, днем +21,+23.

24-25 августа в Бурятии также сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, утром местами будет стоять туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью составит +7,+12, местами +1,+6, по юго-западу и северу заморозки до -1,-3 градусов. Днем +22,+27, местами +14,+19 градуса.



Фото: Номер один

Теги
погода заморозки похолодание

Все новости

В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать
22.08.2023 в 14:41
В Бурятии встретили Героя России
22.08.2023 в 14:24
В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным
22.08.2023 в 14:22
Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми
22.08.2023 в 14:03
Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале
22.08.2023 в 13:15
Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги
22.08.2023 в 13:07
В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник
22.08.2023 в 13:05
«Сказали, что пройдет через час»
22.08.2023 в 12:16
«Тяжело бороться с человеческой глупостью, но приходится»
22.08.2023 в 12:05
В Бурятии спасатели на аэролодке возят продукты жителям отрезанных сёл
22.08.2023 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать
Сейчас для братишки и сестренки ищут добрых хозяев
22.08.2023 в 14:41
В Бурятии встретили Героя России
Старший лейтенант Юрий Жуланов вернулся из госпиталя на родную землю
22.08.2023 в 14:24
Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале
Законопроект даст возможность решать проблемы озера и обеспечить нормальную жизнь людей
22.08.2023 в 13:15
«Сказали, что пройдет через час»
Пенсионерка судится с новосибирскими врачами из-за ампутации глаза
22.08.2023 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru