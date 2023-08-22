Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми

В республике задержалась ненастная погода. Как сообщает Бурятгидрометцентр, 23 августа по Бурятии прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, а утром местами туман. Днем вероятны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днем +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ завтра погода без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11, днем +21,+23.

24-25 августа в Бурятии также сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, утром местами будет стоять туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью составит +7,+12, местами +1,+6, по юго-западу и северу заморозки до -1,-3 градусов. Днем +22,+27, местами +14,+19 градуса.







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