Общество 22.08.2023 в 14:24

В Бурятии встретили Героя России

Старший лейтенант Юрий Жуланов вернулся из госпиталя на родную землю
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии встретили Героя России
Утром 22 августа в аэропорту Улан-Удэ встречали старшего лейтенанта, командира стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрия Жуланова. Поприветствовать Героя России приехали зампред правительства Бурятии Петр Мордовской, врио командующего 36-й Армии полковник Михаил Никитин, представители Минсоцзащиты, фонда «Защитники Отечества», друзья и сослуживцы.

- Очень символично, что мы приветствуем Юрия в праздничный день – день Государственного флага России, одного из главных символов нашей страны. Поздравляю и благодарю от имени главы Бурятии Алексея Цыденова нашего героя и его маму за достойное воспитание сына. На его подвиге будет воспитано много патриотов нашей великой страны, подрастающего поколения нашей республики, - сказал Петр Мордовской.


Напомним, Юрий Жуланов удостоен звания Герой России за то, что помог спасти и вывести из окружения 20 своих сослуживцев и нанести серьезный урон противнику в бою. Высокую награду бойцу в июле этого года в центральном клиническом госпитале им. Вишневского вручил президент России Владимир Путин.

В этот же день с прибытием на родную землю поздравили ещё 23 военнослужащих. Всем им были преподнесены хадаки и вручены открытки с тёплыми словами и пожеланиями, которые выполнили своими руками воспитанники социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Наши ребята изготовили открытки своими руками, потому что тоже хотели поддержать бойцов. Они любят наших героев и ждут их возвращения домой, - рассказала первый замминистра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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с 16 по 22 августа

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