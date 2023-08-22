В Бурятии встретили Героя России

- Очень символично, что мы приветствуем Юрия в праздничный день – день Государственного флага России, одного из главных символов нашей страны. Поздравляю и благодарю от имени главы Бурятии Алексея Цыденова нашего героя и его маму за достойное воспитание сына. На его подвиге будет воспитано много патриотов нашей великой страны, подрастающего поколения нашей республики, - сказал Петр Мордовской.





Утром 22 августа в аэропорту Улан-Удэ встречали старшего лейтенанта, командира стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрия Жуланова. Поприветствовать Героя России приехали зампред правительства Бурятии Петр Мордовской, врио командующего 36-й Армии полковник Михаил Никитин, представители Минсоцзащиты, фонда «Защитники Отечества», друзья и сослуживцы.Напомним, Юрий Жуланов удостоен звания Герой России за то, что помог спасти и вывести из окружения 20 своих сослуживцев и нанести серьезный урон противнику в бою. Высокую награду бойцу в июле этого года в центральном клиническом госпитале им. Вишневского вручил президент России Владимир Путин.В этот же день с прибытием на родную землю поздравили ещё 23 военнослужащих. Всем им были преподнесены хадаки и вручены открытки с тёплыми словами и пожеланиями, которые выполнили своими руками воспитанники социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.- Наши ребята изготовили открытки своими руками, потому что тоже хотели поддержать бойцов. Они любят наших героев и ждут их возвращения домой, - рассказала первый замминистра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии