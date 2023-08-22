Общество 22.08.2023 в 15:44

Фестиваль «СВОЁ» теперь будет проходить и в районах Бурятии

Нынче его примут Кабанский и Селенгинский районы, а 8-9 сентября – Улан-Удэ
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Текст: Номер один
Фестиваль «СВОЁ» теперь будет проходить и в районах Бурятии
Фестиваль фермерских продуктов «СВОЁ» расширяет границы, ежегодно он проводится в начале сентября на площади Советов в Улан-Удэ, с этого года гастрономический праздник будет проводиться и в районах Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.

В этом году фестиваль отгремит на трех площадках, первая из которых находится в Кабанском районе. На Центральной площади села Кабанск 26 августа фермеры представят свою продукцию: птицу, рыбу, мясные деликатесы, сыры, разные сорта меда и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы и прочее. Всего планируется участие 35 местных фермеров и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Праздничное настроение помогут создать яркие творческие коллективы района, хедлайнером концерта выступит Валико Гаспарян. На мероприятии будут работать зона фуд-корта и зона ремесленников, которые покажут мастер-классы по гончарному делу. Фишкой праздника станет беспроигрышная лотерея, главным призом в которой станет розыгрыш двух баранов.

Позже, 2 сентября, такой фестиваль пройдет в Селенгинском районе, а 8-9 сентября - в Улан-Удэ.

Организаторы фестиваля приглашают весело провести выходной и выйти за натуральными продуктами с семьей. Как говорится: вкусное, свежее, свое!

Как сообщал «Номер один», на фестивале пройдет финал конкурса «Бренды Бурятии», где собраны наиболее популярные и узнаваемые гастробренды республики. На суд широкой общественности поданы 28 брендов из 15 районов Бурятии.

Конкурс «Бренды Бурятии» проходит уже в третий раз, каждому району Бурятии есть что показать и есть чем удивлять. И каждый раз конкурс открывает заново, как уже хорошо известные, полюбившиеся многими уникальные блюда, так и молодые и перспективные гастронаходки.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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