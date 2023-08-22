В Бурятии бизнесмены перегородили путь жителям к берегам Гусиного озера
В июле жители Селенгинского района обратились в местное отделение Общероссийского Народного фронта. Они пожаловались, что бизнесмены самовольно ограничили им доступ к берегам Гусиного озера - там построили заборы и шлагбаумы.
Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. Сегодня, 22 августа, самодеятельность предпринимателей признали незаконной.
«Несколько строений не просто построены на берегу, но и огорожены заборами, вместе с подступами к пляжу - к озеру в ряде мест невозможно пройти, заборы частных объектов установлены в воде»,
- сообщили в ОНФ.
Действия владельцев турбаз признали прямым нарушением: береговая зона должна быть полностью доступна как для хозяйственной деятельности, так и для отдыха.
«На берегу Гусиного озера не должно быть заградительных шлагбаумов и заборов местных турбаз - таков вердикт природоохранной прокуратуры на наше обращение, после выездного обследования с нашим экспертом Юлией Сухаревой»,
- сообщили в ОНФ.
«После нашего обращения в надзорный орган администрации района и одному из предпринимателей внесены прокурорские представления. Владелец турбазы обязан убрать бетонные блоки для доступа к озеру. Также природоохранная прокуратура намерена согласовывать выделение земельных участков перед их оформлением в Росреестре»,
- добавили активисты.
Фото: "Номер один"; ОНФ