В Бурятии бизнесмены перегородили путь жителям к берегам Гусиного озера

В июле жители Селенгинского района обратились в местное отделение Общероссийского Народного фронта. Они пожаловались, что бизнесмены самовольно ограничили им доступ к берегам Гусиного озера - там построили заборы и шлагбаумы.

«Несколько строений не просто построены на берегу, но и огорожены заборами, вместе с подступами к пляжу - к озеру в ряде мест невозможно пройти, заборы частных объектов установлены в воде»,

- сообщили в ОНФ.









Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. Сегодня, 22 августа, самодеятельность предпринимателей признали незаконной.

«На берегу Гусиного озера не должно быть заградительных шлагбаумов и заборов местных турбаз - таков вердикт природоохранной прокуратуры на наше обращение, после выездного обследования с нашим экспертом Юлией Сухаревой»,

- сообщили в ОНФ.



Действия владельцев турбаз признали прямым нарушением: береговая зона должна быть полностью доступна как для хозяйственной деятельности, так и для отдыха.

