В Бурятии цены на продукты могут вырасти на 20 процентов

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России». По объективным обстоятельствам цены будут расти и в Бурятии – санкции и слабый рубль при высокой доле импортного продовольствия будут толкать цены вверх. Но лишь после того, как закончится дешевая сезонная плодоовощная продукция. И у жителей Бурятии пока имеется возможность сделать запасы продовольствия на зиму, которая обещает быть сложной во всех отношениях.По словам представителя «Опоры России» Алексея Каневского, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цен, начиная от 10% и далее к 20%».Он подчеркнул, что вмешательство государства приведет к еще большему удорожанию товаров. «Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — отметил эксперт.Между тем первыми о повышении цен заявили производители чая и кофе. Они сообщили ретейлерам, что с 1 сентября отпускные цены повысятся на 6–9%, сообщает «Коммерсант». Компания объяснила повышение цен высокой волатильностью рубля, из-за которой резко выросли затраты на импорт сырья. Аналогичное сообщение ретейлерам отправила компания JDE (бренды Jacobs, L'OR и CarteNoire). В их письме говорится, что повышение связано в том числе с подорожанием сырья на мировых рынках с начала года примерно на 20%.В августе в стране подорожала курятина, свинина, майонез в пределах 1,5%. Между тем, по данным Росстата, в Бурятии цены на продовольственные товары за полгода выросли всего на 1,5%. Насколько верен расчет государственной статистической службы, судить покупателям.В Министерстве промышленности и торговли Бурятии сообщили, что, согласно действующему законодательству, «цены на товары не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма ценообразования исходя из сложившейся конкурентной среды, складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения). А также затрат на производство и реализацию товаров.Тем не менее в министерстве отмечают, что федеральным центром утверждены Правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (хлеб, молоко, сахар, гречку и ряд других). В их отношении «могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены».- Только повышения. При сегодняшней экономической политике, когда растет стоимость кредитования, а рубль падает в результате санкционного давления, другие варианты в перспективе ближайших лет не просматриваются, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.По его словам, прогноз 20%-ного повышения цен на продовольствие осенью-зимой однозначно сбудется.— Сети будут увеличивать и цены, и снижать вес товара в упаковке. Это так называемая шрикфляция, практика уменьшения размера продукта при сохранении ценников. Они, опасаясь, что слишком явное повышение цен приведет к спаду продаж, будут снижать размер и вес товара, надеясь, что потребители не сразу определят подвох, - полагает эксперт.Также экономист отметил, что с весны начали активно расти цены на топливо, что увеличит и так высокие транспортные издержки при завозе продукции с центральной части России.Пока экономисты надеются, что рост цен осенью не будет резким. К тому же в августе-сентябре население соберет урожай, будет со своей картошкой и морковкой, что временно снизит покупки в магазинах и притормозит аппетиты сетевиков. Да и сама плодоовощная продукция, в том числе импортная, в сентябре подешевеет, что статистически «сделает среднюю температуру по больнице». Однако, когда основная часть свежего сельхозурожая поспеет и будет продана, ценники перепишут.Именно поэтому этой осенью жителям республики советуют более активно заняться закупками продовольствия на сезонных ярмарках и консервированием. И в большей продовольственной безопасности оказываются жители, имеющие погреба и дополнительные холодильники для хранения продуктов, закупленных по сезонно-недорогим ценам.Фото: «Номер один»