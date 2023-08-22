Общество 22.08.2023 в 17:12
Старьёвщики или пижоны?
Каждому седьмому россиянину жалко расставаться со старыми ненужными вещами
Текст: Номер один
Россиянам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob, который выяснил, что из ненужных вещей особенно жалко выбрасывать россиянам. Оказывается, каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (21%). Еще 9% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 8% опрошенных.
Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 6%, а 3% жалко отправлять в утиль игрушки. При этом 2% россиян не могут расстаться со строй мебелью, еще столько же — с детскими вещами, а 1% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.
Среди других вещей, с которыми не могут расстаться россияне, — музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.
Впрочем, 23% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 12% — напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.
За 11 лет с момента проведения аналогичного исследования почти в два раза увеличилось количество россиян, кому не жалко избавляться от старых и ненужных вещей: 12% — в 2012 году, 23% — сейчас.
Кстати, сайты, посвященные СССР, точнее - ностальгии по советской стране, время от времени составляют списки и рейтинги вещей, ценность и полезность которых со временем только растет.
Среди них часто встречается металлический пресс для чеснока, который, в отличие от нынешних пластмассовых, не ломается; также вечна и механическая мясорубка, экономящая электроэнергию и позволяющая сделать разминку для мышц; чугунная сковорода тоже «бессрочна»; проигрыватели виниловых пластинок и сами пластинки – модный тренд последних лет, так как их звук «теплее», чем у «цифры»; также снова в моде аналоговая фотография и старые пленочные фотокамеры – снимки атмосферны, процесс с увеличителем, ванночками и красным фонарем увлекателен.
Список можно продолжать, но, скорей всего, каждый из нас имеет свой реестр такого «старья».
Фото: unsplash.com
Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 6%, а 3% жалко отправлять в утиль игрушки. При этом 2% россиян не могут расстаться со строй мебелью, еще столько же — с детскими вещами, а 1% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.
Среди других вещей, с которыми не могут расстаться россияне, — музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.
Впрочем, 23% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 12% — напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.
За 11 лет с момента проведения аналогичного исследования почти в два раза увеличилось количество россиян, кому не жалко избавляться от старых и ненужных вещей: 12% — в 2012 году, 23% — сейчас.
Кстати, сайты, посвященные СССР, точнее - ностальгии по советской стране, время от времени составляют списки и рейтинги вещей, ценность и полезность которых со временем только растет.
Среди них часто встречается металлический пресс для чеснока, который, в отличие от нынешних пластмассовых, не ломается; также вечна и механическая мясорубка, экономящая электроэнергию и позволяющая сделать разминку для мышц; чугунная сковорода тоже «бессрочна»; проигрыватели виниловых пластинок и сами пластинки – модный тренд последних лет, так как их звук «теплее», чем у «цифры»; также снова в моде аналоговая фотография и старые пленочные фотокамеры – снимки атмосферны, процесс с увеличителем, ванночками и красным фонарем увлекателен.
Список можно продолжать, но, скорей всего, каждый из нас имеет свой реестр такого «старья».
Фото: unsplash.com
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