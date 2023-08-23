Общество 23.08.2023 в 09:11

Селенга в Улан-Удэ растет угрожающими темпами

Уровень Уды также поднимается
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Текст: Константин Воронов
Селенга в Улан-Удэ растет угрожающими темпами
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за минувшие сутки уровень воды в Селенга поднялся сразу на 11 см, достигнув отметки в 256 см. Уровень Уды также серьезно вырос - на 7 см, до отметки в 212 см.

Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см. Селенга уже превысила этот показатель на 26 см.

Как уже сообщал «Номер один», подъем уровня Селенги специалисты связывают с дождями в Монголии. В мэрии заверили, что в случае ухудшения обстановки власти начнут принимать дополнительные меры – делать дополнительную отсыпку дорог, а также эвакуировать жителей.

«Пока ситуация некритичная и находится на ежечасном контроле», - говорил 21 августа заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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