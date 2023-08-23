— После того, как сделаем засыпку, нам нужно еще восстановить благоустройство территории, причем планируем это сделать в текущем году.





Подходит к завершению масштабная реконструкция теплотрассы №3, из-­за которой жители части Советского и Железнодорожного районов города надолго остались без горячей воды. Обычно коммунальщики лишь меняют часть старых труб на новые и на этом все. Но в этот раз власти и энергетики замахнулись на серьезную задачу. О подробностях небывалого ремонта нам рассказала заместитель мэра — председатель комитета по строительству администрации Улан-­Удэ Татьяна Матвеева.— Проектом предусмотрена реконструкция, это не просто ремонт. Мы меняем характеристики трубопровода. Идет полная перекладка и замена труб с увеличением по диаметру. Если диаметр был 300, то мы укладываем 500, если был 500 — укладываем 700 и так далее. Ремонт — это когда часть трубы вырезал и новую поставил. А здесь меняется все: расширяются лотки, новые трубы, новые спайки. Абсолютно новый объект, абсолютно новая теплотрасса, которая проходит в прежнем месте.Таким образом, мы повышаем надежность теплоснабжения для горожан, а также решаем проб­лему отопления Стеклозавода. Уберем мазутные и угольные котельные, а это один из источников загрязнения воздуха в Улан­-Удэ.Также закладывается стратегический ресурс на развитие города — когда­-то на месте частных домов вырастет многоэтажная застройка, это неизбежно. После 2023 года будет решен вопрос завершения строительства ТЭЦ-2, тепловая энергия, поставляемая ТЭЦ-1 в Октябрьский район, высвободится. Она будет востребована в Железнодорожном районе.— Теплотрасса введена в 1965 году, и за 58 лет ни одного ремонта на объекте не проведено, даже текущего. Сейчас у нее износ примерно 80%. При вскрытии отдельных участков мы видим, что она находится в ужасном состоянии. Например, трубопровод на улице Пушкина: там ржавчина проела трубу до такой степени, что при сварке из нее идет дым. Эту зиму мы могли не перезимовать. В любой момент из-­за морозов могла случиться большая авария. В условиях нашей зимы это большая беда для улан­-удэнцев и форс-­мажор для всего города. Поэтому мы в первую очередь пошли на реконструкцию для того, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации для десятков тысяч горожан.— У нас по проекту точка «А» находится на ТЭЦ 1. То есть мы в существующий трубопровод врезаемся. Там должен быть монтаж самой крупной по диаметру трубы — 920 мм.Именно от этой точки система отопления и горячей воды уходит в Железнодорожный район. И отсюда же через ТЭЦ — трубопровод в Советский район. Поэтому у нас жители части Советского и Железнодорожного районов, к сожалению, сейчас без горячей воды.Здесь самый важный вопрос — поставка 920­й трубы. Эту тему мы уже отработали. Да, были сложности с заводом­-изготовителем «Плавсталь» (это в Тульской области). Но последние трубы отгружены с завода 14 августа. В лучшем случае фура идет до Улан­-Удэ девять-­десять дней. То есть трубы будут 24 августа в городе. Еще двое суток нужно на то, чтобы обварить восемь стыков. Недавно мы были с подрядчиком на объекте, он подтвердил, что справится за двое суток. Все сложные участки: изгибы, подъемы — заготовки есть. Плюс ТГК-14 еще минимум двое суток будет заполнять эти трубы. То есть мы подадим горячую воду к концу месяца.Следующий после ТЭЦ участок — труба диаметром 720 мм, у нас там почти 300 метров. Здесь труба уложена почти вся, опасений нет.Далее повысительная насосная станция. Насосное оборудование уже пришло в Улан­-Удэ. Частотные преобразователи тоже. Пока ждем стабилизаторы давления, их отгрузили 11 августа с подмосковного города Балашиха. Связь с водителем есть, генподрядчик отслеживает, машина в пути.Идем дальше: на улице Пушкина проб­лем нет, трубы 720­е проброшены. Сейчас монтируют трубы диаметром 520 — остались те участки, которые мы не могли раскопать сразу. Там были технологические проемы, чтобы наш транспорт, техника могли ходить.Мэр Улан­Удэ поставил перед нами задачу: где у нас сельхозакадемия, где техникум и 65­я школа, сейчас открытая траншея. Там ограждение есть, меры безопасности соблюдены. Но, чтобы дети полноценно пошли в школу в начале учебного года, мы должны в первую очередь здесь все засыпать и сделать уже асфальтирование.И крайний участок — в районе улицы Сенчихина. Это конечная точка. Здесь 50 метров осталось неуложенных лотков и труб. Материалы все на месте, идет монтаж.— Это второй этап реконструкции, его делает ТГК-14. Они тоже работают. Там из 4,5 км осталось 600 метров. В срок они должны уложиться.— Очень сильно. Но работа не останавливалась. Мы делали навесы на участках. Но все равно пробивало, люди были мок­рые, поэтому приняли решение в целях технической безопасности в ночное время не работать.Сейчас по всем лоткам у нас стоят палатки на случай дождя. Также сделали водоотвод. Потому что, когда ливни начались, начало все размывать. Даже трубы сносило в лотках и все было заилено. Мы два раза полностью вычищали лотки лопатами — два дня чистили трассировку. А на последнем участке вода потоком стекала в траншею — ставили помпы и вакуумки и в круглосуточном режиме все откачивали. Конечно, это задержка производства.Кроме того, на всем протяжении участка у нас много неучтенных инженерных сетей, которые даже не предусмотрены в проекте — их нет на картах. Последствия 90­х годов в виде неучтенных частных коммуникаций осложняют работы на всех объектах. И это потребовало от нас больше времени и усилий. Как говорится, строить новое проще, чем переделывать имеющееся, и постоянно возникающие сложности сдвигали график.— Да, так и есть. Сложности были, но все удалось оперативно отработать. К примеру, мы правильное решение приняли на участке по улице Юного Коммунара. Там решили пройти трамвайные пути открытым способом, хотя ранее намеревались «проколом». Там оказалась неподвижная бетонированная опора и мы бы потеряли много времени.Но все обошлось. С Управлением трамвая разработали график производства работ, совместно с ними работали. Планировали три дня, но справились в течении полутора суток и досрочно открыли движение.— Наш большой объект — реконструкция всех инженерных сетей в центральной части города. Сейчас подрядная организация — московская компания ООО «ГП МФС» — корректирует проектно­-сметную документацию из­-за строительства кампуса в связи с увеличением нагрузки.Конечно, хочется верить, что в будущем году все пройдет спокойнее. Но если посмотреть в целом, те большие проблемы, которые были на реконструкции теплотрассы № 3 еще месяц назад, я считаю, сегодня уже практически отработаны. Администрация города, комитет по строительству, подрядные организации — все ведем объект в круглосуточном режиме и понимаем, что улан­удэнцы заждались горячей воды.Фото: мэрия Улан-Удэ