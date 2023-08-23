Общество 23.08.2023 в 09:36
Приставы помогли уволенной жительнице Бурятии вернуться на работу
Сотрудница ЧОПа доказала в суде, что её уволили незаконно
Текст: Константин Воронов
В Прибайкальском районе судебные приставы добились восстановления на работе местной жительницы. Женщину уволили с должности охранника одной из районных школ. Незаконность своего увольнения она доказала в суде.
«Суд, рассмотрев материалы дела, признал увольнение незаконным и обязал ответчика - частное охранное предприятие, которое оказывало охранные услуги школе и где работала женщина - восстановить гражданку в должности. Для принудительного исполнения лист был направлен в Прибайкальское районное отделение судебных приставов», - рассказали в УФССП Бурятии.
Судебный пристав уведомил руководство ЧОПа о возбуждении исполнительного производства, однако предприятие не спешило исполнять решение суда. Восстановить нарушенные права женщины помогла сила убеждения пристава, отмечают в УФССП.
«Первоначально компания не хотела исполнять решение суда. Судебный пристав разъяснил, что если требования исполнительного документа не будут исполнены, то будут применены меры принудительного исполнения, в том числе привлечение ответственных лиц к административной и уголовной ответственности. В ЧОПе не стали дожидаться принятия крайних мер и восстановили бывшую сотрудницу в должности», - сообщили в УФССП Бурятии.
Однако игнорирование требований судебного пристава для организации не прошло даром. За нарушение сроков, предоставленных для добровольного исполнения решения суда, частному охранному предприятию придется заплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
«Суд, рассмотрев материалы дела, признал увольнение незаконным и обязал ответчика - частное охранное предприятие, которое оказывало охранные услуги школе и где работала женщина - восстановить гражданку в должности. Для принудительного исполнения лист был направлен в Прибайкальское районное отделение судебных приставов», - рассказали в УФССП Бурятии.
Судебный пристав уведомил руководство ЧОПа о возбуждении исполнительного производства, однако предприятие не спешило исполнять решение суда. Восстановить нарушенные права женщины помогла сила убеждения пристава, отмечают в УФССП.
«Первоначально компания не хотела исполнять решение суда. Судебный пристав разъяснил, что если требования исполнительного документа не будут исполнены, то будут применены меры принудительного исполнения, в том числе привлечение ответственных лиц к административной и уголовной ответственности. В ЧОПе не стали дожидаться принятия крайних мер и восстановили бывшую сотрудницу в должности», - сообщили в УФССП Бурятии.
Однако игнорирование требований судебного пристава для организации не прошло даром. За нарушение сроков, предоставленных для добровольного исполнения решения суда, частному охранному предприятию придется заплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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