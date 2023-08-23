Общество 23.08.2023 в 10:58

Валютные качели, или будущее рубля

Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений
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Текст: Номер один
Валютные качели, или будущее рубля
В связи с колебаниями на валютном рынке интерес россиян к курсу доллара несколько подрос. Дальнейшего значимого удешевления рубля, однако, люди не ожидают: через год курс должен составить около 97 рублей за доллар, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об интересе к колебаниям валюты и прогнозе стоимости доллара.

В какой валюте храним сбережения?

Для большинства россиян предпочтительным способом хранения «свободных» денег остается национальная валюта: в июле 2023 года 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях, еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% — евро и другим иностранным валютам. Об отсутствии сбережений сообщили около четверти наших сограждан (27%).

В сентябре прошлого года большинство россиян признались, что не хотели бы иметь счет в зарубежном банке и приобретать наличную валюту (88% и 80% соответственно).

Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений. Доля россиян, имеющих рублевые накопления, выросла в феврале 2022 года (+8 п.п. к январским данным) и за прошедший период ни разу не опускалась ниже 65%. Ряды тех, кто хранит сбережения в долларах, с января прошлого года, напротив, поредели — 11% vs. 6% в июле 2023 года. В числе возможных причин — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту.

Следим за новостями валютного рынка

Несмотря на сокращение доли валюты в обращении среди физических лиц, интерес к ситуации на валютном рынке в июле несколько оживился: с разной периодичностью за курсом доллара следили 58% наших сограждан (+ 7 п.п. к июньским данным), в том числе каждый пятый делал это регулярно (20%), 38% — время от времени. Впрочем, пока доля интересующихся этой темой уступает показателям первого полугодия 2022 года: в феврале — июле минувшего года за колебаниями на валютном рынке следили 63-66%.

Не интересовались курсом доллара в июле 2023 года 42% опрошенных, а месяцем ранее — каждый второй (49%).

Типичный россиянин, следящий за ситуацией на валютном рынке, — это мужчина (64%), до 34 лет (18-24 лет — 73%, 25-34 лет — 66%), с высшим или неполным высшим образованием (68%), хорошим материальным положением (64%), проживающий в одной из столиц (66%) или городе-миллионнике (64%).
Типичный россиянин, безразличный к колебаниям доллара, — это женщина (не следят 47%), старшего возраста 60+ лет (51%), со средним специальным (50%) или неполным средним образованием (58%), предпочитающая телевидение интернету (56%).

Что дальше?

Россияне поделились своими краткосрочными (57%) и долгосрочными (38%) прогнозами курса доллара. Согласно этим прогнозам, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год — 97. Это говорит о том, что на момент опроса общество не было готово к преодолению долларом планки в 100 рублей.

Фото: Бурятская таможня
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