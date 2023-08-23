Общество 23.08.2023 в 11:15

В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения

В Комитете по строительству назначены два заместителя: по капитальному строительству и по экономике
A- A+
Текст: Номер один
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
В администрации столицы Бурятии, в Комитете  по строительству произведены кадровые назначения. Олег Викторович Светозаров стал заместителем председателя по капитальному строительству. Выпускник ВСГУТУ, на ЛВРЗ прошел путь от инженера-технолога до заместителя начальника электровагонного цеха, возглавлял «Бурятавтодор», работал в коммерческих организациях.

Заместителем председателя по экономике Комитета по строительству назначен Хусейн Зайндиевич Хажмурадов. По образованию юрист, работал в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ: в Комитете по управлению имуществом, правовом, имеет опыт работы зампредседателя по экономике Комитета по строительству – занимал этот пост с 2008 по 2013 год.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
город администрация назначения

Все новости

В Улан-Удэ молодые девушки устроили драку возле кафе
23.08.2023 в 12:01
Бурятия – «ворота в Азию»
23.08.2023 в 11:47
В Бурятии произошло ДТП на ремонтируемой дороге
23.08.2023 в 11:16
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии мотоциклист сбил двух детей
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии пьяного водителя задержали со стрельбой
23.08.2023 в 11:03
Валютные качели, или будущее рубля
23.08.2023 в 10:58
В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе
23.08.2023 в 10:49
Жительница Бурятии из мести донесла на мужа
23.08.2023 в 10:37
В Бурятии с начала года таможенники оформили багаж более 340 тыс пассажиров
23.08.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
Валютные качели, или будущее рубля
Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений
23.08.2023 в 10:58
В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе
Это пьяный 21-летний студент, угнавший автомобиль; машина и кафе сгорели
23.08.2023 в 10:49
В Бурятии с начала года таможенники оформили багаж более 340 тыс пассажиров
В разгар летнего туристического сезона  ежесуточно через МАПП Кяхта перемещается около 2 тыс физических лиц
23.08.2023 в 09:38
Приставы помогли уволенной жительнице Бурятии вернуться на работу
Сотрудница ЧОПа доказала в суде, что её уволили незаконно
23.08.2023 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru