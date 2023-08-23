В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения

В администрации столицы Бурятии, в Комитете по строительству произведены кадровые назначения. Олег Викторович Светозаров стал заместителем председателя по капитальному строительству. Выпускник ВСГУТУ, на ЛВРЗ прошел путь от инженера-технолога до заместителя начальника электровагонного цеха, возглавлял «Бурятавтодор», работал в коммерческих организациях.Заместителем председателя по экономике Комитета по строительству назначен Хусейн Зайндиевич Хажмурадов. По образованию юрист, работал в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ: в Комитете по управлению имуществом, правовом, имеет опыт работы зампредседателя по экономике Комитета по строительству – занимал этот пост с 2008 по 2013 год.Фото: ulan-ude-info.ru