В Улан-Удэ раскрыта кража денег с банковской карты

В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от 46-летнего жителя Сотниково. Потерпевший рассказал следователю том, что снимал деньги в банкомате в одном из торговых центров на Бурводе. После снятия наличных мужчина уехал на автомобиле в сторону дома и не обратил внимание на поступившие смс-сообщения. Спустя некоторое время он открыл сервисные сообщения банка и обнаружил, что с его счета неизвестным похищено более 40 тысяч рублей, а сама карта пропала.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ задержали предполагаемого злоумышленника – 37-летнего горожанина, сообщили в республиканском МВД.Следователь установил, что злоумышленник целенаправленно следовал за гражданином из магазина в магазин. Когда мужчина подошел к банкомату для снятия денег, подозреваемый подглядел пин-код банковской карты, а при выходе из торговой точки незаметно похитил карту из кармана потерпевшего. Затем злоумышленник снял с банковского счета потерпевшего более 40 тыс рублей. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность гражданина к иным противоправным деяниям. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.Фото: pixabay.com