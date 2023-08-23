Общество 23.08.2023 в 12:46

В Улан-Удэ раскрыта кража денег с банковской карты

Вор следовал за ее владельцем из магазина в магазин, пока не вытащил ее из кармана
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ раскрыта кража денег с банковской карты
В дежурную часть полиции  Улан-Удэ поступило заявление о краже от 46-летнего жителя Сотниково. Потерпевший рассказал следователю том, что снимал деньги в банкомате в одном из торговых центров на Бурводе. После снятия наличных мужчина уехал на автомобиле в сторону дома и не обратил внимание на поступившие смс-сообщения. Спустя некоторое время он открыл сервисные сообщения банка и обнаружил, что с его счета неизвестным похищено более 40 тысяч рублей, а сама карта пропала.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по  Улан-Удэ задержали предполагаемого злоумышленника – 37-летнего горожанина, сообщили в республиканском МВД.

Следователь установил, что злоумышленник целенаправленно следовал за гражданином из магазина в магазин. Когда мужчина подошел к банкомату для снятия денег, подозреваемый подглядел пин-код банковской карты, а при выходе из торговой точки незаметно похитил карту  из кармана потерпевшего. Затем злоумышленник снял с банковского счета потерпевшего более 40 тыс рублей. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность гражданина к иным противоправным деяниям. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Фото: pixabay.com
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