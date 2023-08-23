Общество 23.08.2023 в 13:13

В Улан-Удэ проверили подготовку ТЭЦ-2 к отопительному сезону

Зима близко: на предприятии проводят ремонтные работы
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ проверили подготовку ТЭЦ-2 к отопительному сезону

У котла № 1 на ТЭЦ-2 заменили 72 трубы. Выполнены гидроиспытания, опрессовка, получено заключение лаборатории диагностики. Сейчас идут работы по изоляции, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Ход работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду проинспектировал заммэра - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он побывал в турбинном цехе, где идет средний ремонт котлоагрегата № 1, ремонт насосного и вспомогательного оборудования.

«Приступили к комиссионной проверке готовности городских теплоисточников к отопительному сезону. Проверили подготовку ТЭЦ-2. Надо провести «работу над ошибками» для комплексного и максимально ответственного подхода к прохождению осенне-зимнего периода. Окончательная оценка будет дана 11 сентября после повторной проверки. На особом контроле у комиссии 33 муниципальных котельных»,

 – сказал Сергей Гашев.
Как сообщал "Номер один", в Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона.



Фото: администрация города
Теги
ТЭЦ-2 отопительный сезон зима

Все новости

В Улан-Удэ проверили подготовку ТЭЦ-2 к отопительному сезону
23.08.2023 в 13:13
В Улан-Удэ раскрыта кража денег с банковской карты
23.08.2023 в 12:46
В Бурятии запускается новый федеральный проект «Бизнес-Спринт»
23.08.2023 в 12:22
В Улан-Удэ молодые девушки устроили драку возле кафе
23.08.2023 в 12:01
Бурятия – «ворота в Азию»
23.08.2023 в 11:47
В Бурятии произошло ДТП на ремонтируемой дороге
23.08.2023 в 11:16
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии мотоциклист сбил двух детей
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии пьяного водителя задержали со стрельбой
23.08.2023 в 11:03
Валютные качели, или будущее рубля
23.08.2023 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Улан-Удэ раскрыта кража денег с банковской карты
Вор следовал за ее владельцем из магазина в магазин, пока не вытащил ее из кармана
23.08.2023 в 12:46
В Бурятии запускается новый федеральный проект «Бизнес-Спринт»
Республика является активным участником федеральных программ по развитию спортивной инфраструктуры
23.08.2023 в 12:22
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
В Комитете по строительству назначены два заместителя: по капитальному строительству и по экономике
23.08.2023 в 11:15
Валютные качели, или будущее рубля
Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений
23.08.2023 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru