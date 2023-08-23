В Улан-Удэ проверили подготовку ТЭЦ-2 к отопительному сезону

У котла № 1 на ТЭЦ-2 заменили 72 трубы. Выполнены гидроиспытания, опрессовка, получено заключение лаборатории диагностики. Сейчас идут работы по изоляции, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Ход работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду проинспектировал заммэра - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он побывал в турбинном цехе, где идет средний ремонт котлоагрегата № 1, ремонт насосного и вспомогательного оборудования.

«Приступили к комиссионной проверке готовности городских теплоисточников к отопительному сезону. Проверили подготовку ТЭЦ-2. Надо провести «работу над ошибками» для комплексного и максимально ответственного подхода к прохождению осенне-зимнего периода. Окончательная оценка будет дана 11 сентября после повторной проверки. На особом контроле у комиссии 33 муниципальных котельных»,

– сказал Сергей Гашев.



Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона.

Как сообщал "Номер один", в