Общество 23.08.2023 в 14:31

В Бурятии открыли движение поездов по БАМу

Первый поезд проехал уже сегодня
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии открыли движение поездов по БАМу

В республике 8:20 по московскому времени после завершения восстановительных работ на месте разрыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная. Об этом сообщают в пресс-службе РЖД. Также в полном объёме открыто движение грузовых поездов.



«Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда», 

- сообщили в тг-канале РЖД.
Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.


Напомним, в Северо-Байкальском районе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы. Вода повредила участки железнодорожных путей.


Фото: скриншот из видео

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РЖД Северобайкальск ЧС

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