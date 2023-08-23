В Бурятии открыли движение поездов по БАМу

В республике 8:20 по московскому времени после завершения восстановительных работ на месте разрыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная. Об этом сообщают в пресс-службе РЖД. Также в полном объёме открыто движение грузовых поездов.









«Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда»,

- сообщили в тг-канале РЖД.



Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.



Напомним, в Северо-Байкальском районе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы. Вода повредила участки железнодорожных путей.





Фото: скриншот из видео