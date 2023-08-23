Общество 23.08.2023 в 15:16

В России может появиться компьютерная игра по мотивам эпоса о Гэсэре

Разработка уроженца Бурятии победила в финале всероссийского конкурса компьютерных игр
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Текст: Константин Воронов
В России может появиться компьютерная игра по мотивам эпоса о Гэсэре
Итоги Всероссийского соревнования по разработке сценариев патриотических компьютерных игр были подведены в рамках международного форума «Армия-2023» в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, первый этап конкурса проходил в онлайн-формате. За каждым участником были закреплены наставники, которые помогали в подготовке презентации. В итоге в финал отобрали десять команд, в числе которых оказался разработчик концепции бурятского эпоса.

Защита проектов патриотических компьютерных игр длилась в течение шести часов. Судейская коллегия в номинации «Онлайн-игры» определила победителем концепцию, разработанную Константином Балаганским, уроженцем Бичурского района, членом Бурятского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Его команда CEO ZovZemliCyber предложила мультижанровую онлайн-игру «Зов Земли — Возрождение Гэсэра» по мотивам героического бурятского эпоса. В дальнейшем планируется создать целую серию игр, взяв за основу эпос различных народов, населяющих Россию. Теперь концепция Константина Балаганского попадет в руки профессиональных разработчиков и, возможно, станет основой для популярных видеоигр.

Организатором мероприятия выступил Департамент информационных систем Минобороны России. Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки в срок до 30 сентября 2023 года. Всероссийские соревнования по разработке сценариев патриотических компьютерных игр были одним из этапов подготовки этих предложений.

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Напомним, в интервью с "Номер один" Константин Балаганский рассказал, что работа над игрой проходила несколько лет. Геймеры смогут самостоятельно повторить подвиги Гэсэра и изучить его историю через уникальный сюжет на основе мифов и легенд.

Фото: russianstock.ru
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