В Бурятии на Байкале и Котокеле обнаружили кишечную палочку

В Бурятии в озерах Байкал и Котокель с 8 по 15 августа отобрали пробы воды для гигиенического мониторинга. Воду для анализа отобрали поблизости с населенными пунктами, сообщает «Прибайкалье-инфо 24/7» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так, в озере Байкал рядом с селами Горячинск и Турка установлено превышение гигиенического норматива по содержанию Escherichia coli (Прим. ред. - кишечная палочка). Вблизи села Гремячинск вместе с показателем по Escherichia coli превышен норматив по общим колиморфным бактериям.

В пробах воды из озера Котокел вблизи села Черемушка также нашли превышение норматива по Escherichia coli, а в части озера рядом с селом Ярцы превышен показатель и по кишечной палочке, и общим колиморфным бактериям.

«Указанные превышения свидетельствуют об антропогенном загрязнении и являются фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Использование озера Байкал у сел Горячинск, Турка, Гремячинск и озера Котокель у п. Ярцы и п. Черемушка для купания, отдыха и занятий спортом необходимо ограничить»,

– приводят в группе заключение Роспотребнадзора.



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