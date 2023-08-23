Общество 23.08.2023 в 16:34

В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт

В его рамках в республике создадут совет по качеству жизни
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт
Агентство стратегических инициатив по поручению президента России. Владимира Путина реализует пилотный проект по внедрению в субъектах регионального социального стандарта. Бурятия вошла в состав 34 пилотных территорий, где уже проводится эта работа.

- Региональный социальный стандарт включает 13 положений (пунктов), которые должны быть в комплексе внедрены на территории пилотного региона. Так, в республике будет создан Совет по качеству жизни при главе Бурятии. Это совещательный орган. Его цель - рассмотрение вопросов повышения качества жизни в нашем регионе через механизмы повышения качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подходов и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Основные задачи совета - формирование приоритетов реализации региональной государственной политики в социальной сфере, содействие во внедрении в республике Регионального социального стандарта, анализ результатов рейтинга качества жизни, подготовка предложений по улучшению позиций республики в рейтинге качества жизни и другие.

Ранее, в ходе итогового заседание Минсоцзащиты Бурятии, министр говорила о том, что важными элементами Регионального социального стандарта являются развитие института сервисных уполномоченных, службы социальных координаторов, создание доступной социальной инфраструктуры, включающей мультицентр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, центр паллиативной помощи, семейные многофункциональные центры, кризисные центры.

В республике сформирована группа экспертов по внедрению проекта, в которую вошли представители здравоохранения, образования, социальной защиты, спорта, НКО и социальные предприниматели. Проект масштабный и для того, чтобы оказывать помощь людям в комплексе, потребуется межведомственный подход, отмечают в министетстве соцзащиты.

Фото: pixabay.com
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