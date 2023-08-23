Общество 23.08.2023 в 16:38
Названы лучшие школы Бурятии
Рейтинг составлен по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2023 год)
Текст: Номер один
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало рейтинг школ Бурятии. В списке лучших школ представлены только образовательные учреждения Улан-Удэ. Первая десятка школ столицы республики по числу поступивших в ведущие вузы страны выглядит так.
1 Школа № 49
2 Гимназия № 14 (Улан-Удэ)
3 Школа № 35
4 Школа № 32 (Улан-Удэ)
5 Российская гимназия № 59
6 Лингвистическая гимназия № 3
7 Гимназия № 33 (Улан-Удэ)
8 Физико-математическая школа № 56
9 Школа № 19
10 Лицей-интернат № 61
Это девятое ежегодное исследование поступления российских школьников в лучшие университеты страны, Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 года. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2021 или в 2022 году. Всего агентством обработана информация о более чем 230 тыс выпускников российских школ, из которых свыше 70 тыс поступили в десять сильнейших вузов России. Учитывались данные только по головным вузам, без учета филиалов.
При составлении рейтингов рассматривались организации, реализующие программы среднего общего образования, расположенные на территории Российской Федерации; при этом не рассматривались организации среднего профессионального образования (колледжи, техникумы и так далее).
Для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, зачисленных в 2021 и 2022 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата/специалитета: по общему конкурсу на бюджетной основе; по результатам целевого приема; на платной основе; на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний.
Использовавшиеся данные о количестве поступивших выпускников той или иной школы имеют определенную погрешность, поскольку университеты предоставили информацию, которую сообщили о себе сами абитуриенты при подаче документов в ходе приемных кампаний 2021 и 2022 годов. В целом ряде случаев абитуриенты небрежно заполняли данные о номере и месте расположения школы, и эта информация не подлежала обработке.
Обращает на себя внимание, что региональные школы становятся всё более конкурентоспособными на фоне столичных: за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%. «Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве, – отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков. – Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы».
Вместе с рейтингом школ России по регионам RAEX опубликовало рейтинги федерального значения (по конкурентоспособности и количеству поступивших в ведущие вузы России выпускников), по направлениям («Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина»), также агентством определены лидеры на уровне федеральных округов (8 рейтингов по 20 школ).
Все рейтинговые таблицы проекта вы можете найти по ссылке.
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Первые рейтинговые проекты были реализованы с 1995 года в рамках редакции журнала «Эксперт». В 1997 году рейтинговый бизнес был выделен в рейтинговое агентство «Эксперт РА». В 2015 году в связи со вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА, была выделена «РАЭКС-Аналитика». В ней сейчас сосредоточена команда специалистов, начинавших первые в стране рейтинговые проекты в 90-х.
RAEX («РАЭКС-Аналитика») занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, исследованиями отраслей и рынков, проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Ключевые сферы деятельности РАЭКС — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.
Фото: «Номер один»
1 Школа № 49
2 Гимназия № 14 (Улан-Удэ)
3 Школа № 35
4 Школа № 32 (Улан-Удэ)
5 Российская гимназия № 59
6 Лингвистическая гимназия № 3
7 Гимназия № 33 (Улан-Удэ)
8 Физико-математическая школа № 56
9 Школа № 19
10 Лицей-интернат № 61
Это девятое ежегодное исследование поступления российских школьников в лучшие университеты страны, Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 года. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2021 или в 2022 году. Всего агентством обработана информация о более чем 230 тыс выпускников российских школ, из которых свыше 70 тыс поступили в десять сильнейших вузов России. Учитывались данные только по головным вузам, без учета филиалов.
При составлении рейтингов рассматривались организации, реализующие программы среднего общего образования, расположенные на территории Российской Федерации; при этом не рассматривались организации среднего профессионального образования (колледжи, техникумы и так далее).
Для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, зачисленных в 2021 и 2022 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата/специалитета: по общему конкурсу на бюджетной основе; по результатам целевого приема; на платной основе; на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний.
Использовавшиеся данные о количестве поступивших выпускников той или иной школы имеют определенную погрешность, поскольку университеты предоставили информацию, которую сообщили о себе сами абитуриенты при подаче документов в ходе приемных кампаний 2021 и 2022 годов. В целом ряде случаев абитуриенты небрежно заполняли данные о номере и месте расположения школы, и эта информация не подлежала обработке.
Обращает на себя внимание, что региональные школы становятся всё более конкурентоспособными на фоне столичных: за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%. «Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве, – отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков. – Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы».
Вместе с рейтингом школ России по регионам RAEX опубликовало рейтинги федерального значения (по конкурентоспособности и количеству поступивших в ведущие вузы России выпускников), по направлениям («Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина»), также агентством определены лидеры на уровне федеральных округов (8 рейтингов по 20 школ).
Все рейтинговые таблицы проекта вы можете найти по ссылке.
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Первые рейтинговые проекты были реализованы с 1995 года в рамках редакции журнала «Эксперт». В 1997 году рейтинговый бизнес был выделен в рейтинговое агентство «Эксперт РА». В 2015 году в связи со вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА, была выделена «РАЭКС-Аналитика». В ней сейчас сосредоточена команда специалистов, начинавших первые в стране рейтинговые проекты в 90-х.
RAEX («РАЭКС-Аналитика») занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, исследованиями отраслей и рынков, проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Ключевые сферы деятельности РАЭКС — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.
Фото: «Номер один»
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