Общество 24.08.2023 в 06:00
Скандальная стройка в Улан-Удэ не избавилась от противоречий
Нестыковки в документации никто не спешит устранять
Текст: Петр Санжиев
Ситуация вокруг строительства в самом центре Улан-Удэ полуподземного ТРЦ (на склоне под театром оперы и балета) до сих пор остается туманной. Это происходит из-за противоречий в документах. Которые никто не спешит устранять.
В начале мая «Номер один» рассказывал своим читателям о сути вопроса. Стройку начал известный в Бурятии застройщик - фирма «Бест плюс». Строительство известно тем, что после получения от мэрии Улан-Удэ официального разрешения на строительство в проектную документацию внесли изменения.
В проекте ТРЦ произошло наращивание высотных отметок. Аналогичное изменение должно быть отражено в разрешении на строительство, которое фирма получила от мэрии несколько лет назад. Ведь в разных бумагах на один и тот же объект не может быть противоречий. Месяц проходит за месяцем, а ситуация по неизвестной причине «замерзла».
- На сегодняшний день откорректированная проектная документация в комитет по строительству не представлена, изменения в разрешение на строительство не внесены, - сообщила нашему изданию Татьяна Матвеева, заместитель мэра - председатель комитета по строительству администрации города.
Положение парадоксальное. Логика говорит, что события вокруг высотки ТРЦ развиваются как-то не очень понятно.
Было бы логичнее, чтобы сначала застройщик обратился в мэрию Улан-Удэ с ходатайством насчет разрешения. Дескать, имею идею превысить прежние высотные отметки и поэтому объект может получиться несколько иным. Мол, если муниципалитет не против, то прошу внести коррективы в разрешение на строительство. Ведь стройка идет в центре города, в очень видовом месте.
В случае если муниципалитет соглашается и вносит коррективы в разрешение, обрадованный застройщик начинает корректировать проект ТРЦ, чтобы воплотить в новом виде.
Но здесь мы видим, что проект изменен без предварительного изменения существующего разрешения на строительство. А городские власти до сих пор не увидели обновленной документации. Не очень логично. Как все это понимать?
В Госстройжилнадзоре Бурятии пояснили, что в конечном итоге несоответствий в разных документах быть не должно.
- Повторная экспертиза проектной документации представлена, однако некорректные данные в разрешительной документации повлекут за собой отказ в выдаче заключения о соответствии объекта после окончания строительства. Таким образом, для получения в дальнейшем ЗОС (заключение о соответствии проектной документации. – Прим. ред.) и ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан внести корректировки в разрешение на строительство до окончания работ, - отметили в ведомстве.
Конечно, самостоятельно застройщик не может скорректировать упомянутое разрешение. Этот вопрос рассматривает комитет по строительству. Думаем, рано или поздно фирма обратится к чиновникам за корректировкой. Но пойдет ли муниципалитет на то, чтобы «подогнать» свое разрешение под давным-давно измененный проект ТРЦ (а возможно, даже под уже полностью возведенный объект)?
«Имеет ли право муниципалитет, с юридической точки зрения, отказать? Или закон обязывает власти Улан-Удэ скорректировать разрешение?» - спросил «Номер один». К сожалению, вопрос остался непроясненным.
В случае если у чиновников Улан-Удэ есть право на отказ и они реально откажут застройщику, то ситуация вокруг полуподземного ТРЦ заиграет новыми красками. Но существует вероятность, что не будет ни права, ни желания, и, увидев на своем служебном столе ходатайство от авторитетной в наших провинциальных местах строительной фирмы, чиновники просто разомнут руки и тихонько подпишут все, о чем идет речь.
Посмотрим, как закончится дело. Хотя, честно говоря, не знаем, зачем вообще в центре Улан-Удэ городить очередной ТРЦ. Лучше бы власти организовали на склоне под театром оперы зеленую зону с альпийской горкой.
Фото: «Номер один»
В начале мая «Номер один» рассказывал своим читателям о сути вопроса. Стройку начал известный в Бурятии застройщик - фирма «Бест плюс». Строительство известно тем, что после получения от мэрии Улан-Удэ официального разрешения на строительство в проектную документацию внесли изменения.
В проекте ТРЦ произошло наращивание высотных отметок. Аналогичное изменение должно быть отражено в разрешении на строительство, которое фирма получила от мэрии несколько лет назад. Ведь в разных бумагах на один и тот же объект не может быть противоречий. Месяц проходит за месяцем, а ситуация по неизвестной причине «замерзла».
- На сегодняшний день откорректированная проектная документация в комитет по строительству не представлена, изменения в разрешение на строительство не внесены, - сообщила нашему изданию Татьяна Матвеева, заместитель мэра - председатель комитета по строительству администрации города.
Положение парадоксальное. Логика говорит, что события вокруг высотки ТРЦ развиваются как-то не очень понятно.
Было бы логичнее, чтобы сначала застройщик обратился в мэрию Улан-Удэ с ходатайством насчет разрешения. Дескать, имею идею превысить прежние высотные отметки и поэтому объект может получиться несколько иным. Мол, если муниципалитет не против, то прошу внести коррективы в разрешение на строительство. Ведь стройка идет в центре города, в очень видовом месте.
В случае если муниципалитет соглашается и вносит коррективы в разрешение, обрадованный застройщик начинает корректировать проект ТРЦ, чтобы воплотить в новом виде.
Но здесь мы видим, что проект изменен без предварительного изменения существующего разрешения на строительство. А городские власти до сих пор не увидели обновленной документации. Не очень логично. Как все это понимать?
В Госстройжилнадзоре Бурятии пояснили, что в конечном итоге несоответствий в разных документах быть не должно.
- Повторная экспертиза проектной документации представлена, однако некорректные данные в разрешительной документации повлекут за собой отказ в выдаче заключения о соответствии объекта после окончания строительства. Таким образом, для получения в дальнейшем ЗОС (заключение о соответствии проектной документации. – Прим. ред.) и ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан внести корректировки в разрешение на строительство до окончания работ, - отметили в ведомстве.
Конечно, самостоятельно застройщик не может скорректировать упомянутое разрешение. Этот вопрос рассматривает комитет по строительству. Думаем, рано или поздно фирма обратится к чиновникам за корректировкой. Но пойдет ли муниципалитет на то, чтобы «подогнать» свое разрешение под давным-давно измененный проект ТРЦ (а возможно, даже под уже полностью возведенный объект)?
«Имеет ли право муниципалитет, с юридической точки зрения, отказать? Или закон обязывает власти Улан-Удэ скорректировать разрешение?» - спросил «Номер один». К сожалению, вопрос остался непроясненным.
В случае если у чиновников Улан-Удэ есть право на отказ и они реально откажут застройщику, то ситуация вокруг полуподземного ТРЦ заиграет новыми красками. Но существует вероятность, что не будет ни права, ни желания, и, увидев на своем служебном столе ходатайство от авторитетной в наших провинциальных местах строительной фирмы, чиновники просто разомнут руки и тихонько подпишут все, о чем идет речь.
Посмотрим, как закончится дело. Хотя, честно говоря, не знаем, зачем вообще в центре Улан-Удэ городить очередной ТРЦ. Лучше бы власти организовали на склоне под театром оперы зеленую зону с альпийской горкой.
Фото: «Номер один»
Тегистроительство